«Ασπίδα του Αχιλλέα» με τη σφραγίδα του Ισραήλ: Δεδομένη η απόκτηση των PULS

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενδέχεται την ερχόμενη εβδομάδα, να ενημερώσει αναλυτικά τα κοινοβουλευτικά κόμματα, σε κλειστή συνεδρίαση της αρμόδιας για τα εξοπλιστικά Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, για τον 12ετή Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών.

Ήδη, ο Πρωθυπουργός έδωσε το γενικότερο περίγραμμα, αποφεύγοντας πάντως να αναφερθεί με λεπτομέρειες στα προγράμματα που αφορούν τους τρεις Κλάδους και αρκέστηκε να δώσει το γενικό στίγμα της φιλοσοφίας, η οποία διέπει τον εξοπλιστικό σχεδιασμό.

Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι επέλεξε να αναφερθεί στη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ και στη δυνατότητα προμήθειας οπλικών συστημάτων, και μάλιστα με εμπλοκή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανία.

Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι χρησιμοποίησε το παράδειγμα των αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot για να τονίσει ότι οι αμερικανοί πύραυλοι δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι, ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο άμεσα διαθέσιμο ευρωπαϊκό αντιαεροπορικό/αντιπυραυλικό/αντιβαλλιστικό σύστημα αεράμυνας. Ενώ, τυχαία δεν ήταν και η αναφορά του ότι το Ισραήλ μπορεί να μας παρέχει τέτοιες δυνατότητες.

Το ρεπορτάζ του OnAlert.gr εδώ και αρκετούς μήνες έχει αναφέρει ότι η προμήθεια οπλικών συστημάτων ισραηλινής κατασκευής προκειμένου να «στηθεί» ο «θόλος» αεράμυνας, ο οποίος θα καλύπτει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας με έμφαση σε κρίσιμες περιοχές και υποδομές, έχει ουσιαστικά «κλειδώσει».

Αυτό που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση είναι η τελική του διαμόρφωση και η συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, ενώ δεδομένη θεωρείται πλέον και η απόκτηση των «made in Israel» Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων PULS.

H αναλυτική αναφορά του υπουργού Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις ωστόσο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του OnAlert.gr, τα οπλικά συστήματα αεράμυνας από το Ισραήλ θα αποτελέσουν την «ραχοκοκαλιά» της «Ασπίδας του Αχιλλέα», το συνολικό κόστος της οποίας θα φτάσει τα 2,8 δις ευρώ.

Τα οπλικά συστήματα που θα αποκτηθούν θα προστεθούν στα συστήματα τα οποία διαθέτει ήδη στο οπλοστάσιο της η ελληνική αεράμυνα, όπως οι πύραυλοι Patriot και θα κατευθύνονται συνολικά από κοινά ραντάρ και αισθητήρες.

To ελληνικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στα συστήματα Barak, David’s Sling και Spyder All In One, τα οποία έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά στο Στρατιωτικό Επιτελείο και θεωρείται ότι μπορούν να καλύψουν σε όλα τα επίπεδα τον ενιαίο χώρο αεράμυνας, αντιμετωπίζοντας κάθε απειλή που αφορά είτε βαλλιστικούς πυραύλους, είτε μαχητικά και UAV/UCAV.

Τα ειδικά χαρακτηριστικά τους σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα οπλικά συστήματα αεράμυνας, στα οποία περιλαμβάνεται φυσικά και ο στόλος των μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, προσφέρουν όπως εκτιμάται απόλυτη προστασία ακόμα και από συνδυασμένες επιθέσεις κορεσμού.

Συγκεκριμένα:

Το BARAK MX της ΙΑΙ καλύπτει αποστάσεις από 35 έως και 150 χιλιόμετρα ανάλογα με τον πύραυλο, με ύψος αναχαίτισης που φτάνει έως και τα 30 χιλιόμετρα..

της ΙΑΙ καλύπτει αποστάσεις από 35 έως και 150 χιλιόμετρα ανάλογα με τον πύραυλο, με ύψος αναχαίτισης που φτάνει έως και τα 30 χιλιόμετρα.. Το DAVID’S SLING το οποίο διαθέτει και αντιβαλλιστικό χαρακτήρα έχει εμβέλεια έως και 300 χιλιόμετρα με ταχύτητα βλήματος που φτάνει τα 7.5 mach με συνέπεια να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις και ύψη. Πρόκειται για οπλικό σύστημα τελευταίας γενιάς το οποίο αποτελεί συμπαραγωγή της ισραηλινής RAFAEL με την αμερικανική RAYTHEON.

το οποίο διαθέτει και αντιβαλλιστικό χαρακτήρα έχει εμβέλεια έως και 300 χιλιόμετρα με ταχύτητα βλήματος που φτάνει τα 7.5 mach με συνέπεια να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις και ύψη. Πρόκειται για οπλικό σύστημα τελευταίας γενιάς το οποίο αποτελεί συμπαραγωγή της ισραηλινής RAFAEL με την αμερικανική RAYTHEON. Το SPYDER έχει εμβέλεια 20 και 50 χιλιόμετρα αντίστοιχα, ανώτατο υψόμετρο τα 30.000 και 52.000 πόδια αντίστοιχα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα των πυραύλων Python-5 και Derby αγγίζει τα 4 Mach. Πρόκειται για αυτοκινούμενο μικρής και μεσαίας εμβέλειας σύστημα, το οποίο κατασκευάζεται από την RAFAEL σε συνεργασία με τη ΙΑΙ. Η κρατική Israel Aerospace Industries έχει άλλωστε ήδη εξαγοράσει την ελληνική Intracom Defense και μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για την κατασκευή τμημάτων των οπλικών της συστημάτων ή ακόμα και να μεταφέρει γραμμή παραγωγής.

Συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας

Συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας αναμένεται να υπάρχει και στο σύστημα Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων PULS, το οποίο αποκτά το ΓΕΣ από το Ισραήλ, με συνολικό κόστος 700 εκατομμυρίων ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 36 συστήματα με πλήρη φόρτο πυρομαχικών και όλους τους εκτοξευτές να έχουν τη δυνατότητα χρήσης των πυραύλων Predator Hawk με εμβέλεια 300 χιλιομέτρων. Βρίσκεται στην κορυφή των εξοπλιστικών προτεραιοτήτων για τον Στρατό Ξηράς με το Στρατιωτικό Επιτελείο να έχει ήδη ανάψει το «πράσινο» φως, αφού εξέτασε όλες τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί, μεταξύ των οποίων και την πρόταση για αναβάθμιση των αμερικανικής κατασκευής MLRS M270A0, σε συνδυασμό με αγορά καινούργιων συστημάτων.

Εκτός από το «μακρύ χέρι» των Predator Hawk, τα πυρομαχικά που επιπλέον περιέχονται στους φόρτους μάχης περιλαμβάνουν πυραύλους Extra με βεληνεκές έως και 150 χιλιόμετρα και Accular 122 και 160mm με βεληνεκές 35 και 40 χιλιόμετρα αντίστοιχα.

Η συμφωνία για τους ΠΕΠ PULS περιλαμβάνει εκτός από τους εκτοξευτές και τις Πυροβολαρχίες Διοίκησης, τα πυρομαχικά και την εκπαίδευση, συντήρηση-υποστήριξη των συστημάτων με Follow On Support για τουλάχιστον 10 χρόνια.

Του Κώστα Σαρικά / Πηγή: onalert.gr