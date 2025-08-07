Ασπρόπυργος: Καραμπίνες και πιστόλια σε τσιμεντόλιθους έκρυβαν δυο συλληφθέντες για το άγριο επεισόδιο με τους ομογενείς

Ολοένα και εμπλουτίζεται με νέες «δράσεις» ο φάκελος στην αστυνομία δυο συλληφθέντων για το χθεσινό (06.08.2025) άγριο επεισόδιο με πυροβολισμούς μεταξύ νεαρών Ρομά και ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση στον Ασπρόπυργο.

Η αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε δυο νεαρούς Ρομά, ηλικίας 26 και 23 ετών οι οποίοι ενεπλάκησαν στο σοβαρό αυτό περιστατικό που σόκαρε τον Ασπρόπυργο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί όπλων, εξύβριση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Από έρευνες των αρχών στα σπίτια των συλληφθέντων, εντοπίστηκαν πιστόλια, καραμπίνες και φυσίγγια κρυμμένα μέχρι και μέσα σε τσιμεντόλιθους και σε κρύπτες.

Ειδικότερα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

πιστόλι με γεμιστήρα,

πιστόλι-ρέπλικα,

καραμπίνα για την οποία έχει δηλωθεί κλοπή από την περιοχή του Ναυπλίου και

-10- φυσίγγια.

«Επισημαίνεται ότι το πιστόλι και ο γεμιστήρας εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα ανάμεσα σε τσιμεντόλιθους, πλησίον σωλήνα αποχέτευσης, ενώ η καραμπίνα και τα φυσίγγια σε κρύπτη στην οροφή οικίας», αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Το άγριο σκηνικό, σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή Νέα Ζωή Ασπροπύργου, εκεί όπου κινούνταν μέσα σε αυτοκίνητο τέσσερα άτομα Ρομά – ο οδηγός 38 ετών, οι δυο συλληφθέντες και ένα ακόμη άτομο. Μια παραβίαση του ΚΟΚ ήταν η αφορμή για να ανάψουν τα αίματα.

Οι ομογενείς, αποχώρησαν από το σημείο και κατέφυγαν σε επιχείρηση κοντά στον καταυλισμό, που φέρεται να ανήκει σε δύο εξ αυτών.

Όμως το επεισόδιο δεν σταμάτησε εκεί. Οι Ρομά, τους ακολούθησαν και άνοιξαν πυρ προς το κτίριο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ακούστηκαν τουλάχιστον 40 πυροβολισμοί, ενώ οι δράστες φώναζαν τα μέλη της αντίπαλης ομάδας να βγουν έξω από το κτήριο.

Από τα πυρά προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο αυτοκίνητο των ομογενών όσο και στο κτίριο της επιχείρησης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται.