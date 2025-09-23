Ελλάδα

Ασπρόπυργος: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές – Μαζί με άλλους 4 ανήλικους ξυλοκόπησε 14χρονο

Γρονθοκόπησαν το θύμα τους σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες - Χειροπέδες και στους 5 δράστες
Ασπρόπυργος: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές – Μαζί με άλλους 4 ανήλικους ξυλοκόπησε 14χρονο

Η βία των ανηλίκων εξαπλώνεται πλέον σαν γάγραινα, με τα περιστατικά να προκαλούν σοκ αλλά και θλίψη. Ένα από τα τελευταίσ συμβάντα, καταγράφηκε στον Ασπρόπυργο, εκεί όπου πέντε ανήλικοι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 14χρονο.

Η επίθεση έγινε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (17.09.2025) σε περιοχή του Ασπροπύργου, με τους πέντε ανήλικους να γρονθοκοπούν τον 14χρονο σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Οι πέντε ανήλικοι συνελήφθησαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας με έναν εξ αυτών μάλιστα να ξυρίζει τα μαλλιά του με στόχο να αλλάξει την εμφάνισή του και να μην μπορούν να τον ταυτοποιήσουν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Φυλάκιση 2 ετών στον Σύρο που παρενόχλησε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω - «Δεν λειτουργούσε το μυαλό μου» είπε στην απολογία του
«Είχε κολλήσει το σώμα του πάνω μου και το πρόσωπο του ήρθε με το δικό μου, ήταν τρομακτικός, αισθανόμουν να πηγαίνω αριστερά δεξιά. Ανέπνεε στο αφτί μου και μετά όταν έφυγε σαν να μην συμβαίνει τίποτα» περιέγραψε ένα από τα θύματα
Ο 32χρονος Σύρος που συνελήφθη για επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω
2
Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ στα Καμένα Βούρλα
«Είναι αρκετά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Ακόμη κι αν ήταν ελάχιστα πάνω, και πάλι θα προβαίναμε στην ίδια ενέργεια», είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας για την παραλία
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΒΡΓΟΣ EUROKINISSI)
Η στιγμή που γυναίκα Ρομά αρπάζει αλυσίδα από τον λαιμό ηλικιωμένης – Δείτε βίντεο
Συνελήφθη η 37χρονη γυναίκα και ο συνεργός της, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Έπειθαν τα θύματά τους ότι γνωρίζονται για να μπορούν να τους ακουμπούν άνετα και να τους παίρνουν αγκαλιά
Γυναίκες
4
Newsit logo
Newsit logo