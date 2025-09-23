Ασπρόπυργος: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές – Μαζί με άλλους 4 ανήλικους ξυλοκόπησε 14χρονο

Η βία των ανηλίκων εξαπλώνεται πλέον σαν γάγραινα, με τα περιστατικά να προκαλούν σοκ αλλά και θλίψη. Ένα από τα τελευταίσ συμβάντα, καταγράφηκε στον Ασπρόπυργο, εκεί όπου πέντε ανήλικοι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 14χρονο.

Η επίθεση έγινε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (17.09.2025) σε περιοχή του Ασπροπύργου, με τους πέντε ανήλικους να γρονθοκοπούν τον 14χρονο σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πέντε ανήλικοι συνελήφθησαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας με έναν εξ αυτών μάλιστα να ξυρίζει τα μαλλιά του με στόχο να αλλάξει την εμφάνισή του και να μην μπορούν να τον ταυτοποιήσουν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.