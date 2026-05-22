Θεσσαλονίκη: Κοράκι επιτέθηκε σε περαστικούς – Τρεις τραυματίες

Το πτηνό έκανε επιθέσεις σε όποιον προσπαθούσε να πλησιάσει το μικρό του που έπεσε στο πεζοδρόμιο
Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά στη Θεσσαλονίκη μετά από επίθεση από κοράκι, το οποίο προσπαθούσε να προστατέψει το μικρό του που βρέθηκε στο πεζοδρόμιο.

Το κοράκι έκανε επίθεση σε όποιον πλησίαζε το μικρό του που είχε πέσει στο πεζοδρόμιο στην οδό Ολυμπιάδος στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα ελαφρά από τα νύχια του πτηνού, όπως φαίνεται και στο βίντεο του voria.

Έντρομοι κάτοικοι της περιοχής και οι υπάλληλοι ενός γειτονικού σούπερ μάρκετ ειδοποίησαν την αστυνομία από όπου, όπως υποστηρίζουν, δήλωσαν αναρμόδιοι και τους παρέπεμψαν στον δήμο ενώ από εκεί τους είπαν ότι πρέπει να καλέσουν κάποια φιλοζωική.

Στο μεταξύ το πτηνό συνέχιζε να επιτίθεται και να τρομάζει ανυποψίαστους περαστικούς που περνούσαν από το σημείο με αποτέλεσμα να επικρατήσει μεγάλη αναστάτωση, ενώ οι ένοικοι των γύρω διαμερισμάτων εγκατέλειπαν έντρομοι τα μπαλκόνια τους και έκλειναν πόρτες και παράθυρα.

Τελικά τη λύση την έδωσε ένας καταστηματάρχης, ο οποίος, αφού φόρεσε κράνος μοτοσικλέτας και πήρε μια σκούπα ώστε να προφυλαχθεί από τις επιθέσεις του κορακιού, περισυνέλεξε σε ένα χαρτοκιβώτιο το μικρό.

Στη συνέχεια το μετέφερε σε γειτονικό μικρό πάρκο όπου το άφησε προκειμένου να το εντοπίσει η τρομαγμένη μητέρα του, όπως κι έγινε.

Καλά στην υγεία τους είναι και οι τραυματίες καθώς φαρμακοποιός της περιοχής περιποιήθηκε τις αμυχές και τις μικρές πληγές που τους προκάλεσε το… απελπισμένο κοράκι.

