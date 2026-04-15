Ασπρόπυργος: Νεκρός οδηγός μηχανής από τροχαίο στη λεωφόρο ΝΑΤΟ

Με αίμα βάφτηκε και σήμερα (15.04.2026) η άσφαλτος, με έναν οδηγό μηχανής να χάνει την ζωή του σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το πρωί στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο, όταν η μηχανή του άνδρα βγήκε εκτός πορείας με αποτέλεσμα να ανατραπεί και ο οδηγός να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον οδηγό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν αναλάβει τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.