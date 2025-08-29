Ελλάδα

Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική σύλληψη του συνεργού του «Έντικ» – Τον σταμάτησαν στη μέση του δρόμου

Σε βάρος του 36χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Δρόμος
Η στιγμή που αστυνομικοί μπλοκάρουν το αυτοκίνητο του 36χρονου για να τον συλλάβουν

Σκηνή βγαλμένη από ταινία θυμίζει η σύλληψη του πρωτοπαλίκαρου του αρχιμαφιόζου «Έντικ» στον Ασπρόπυργο. Αστυνομικοί του είχαν στήσει καρτέρι και την κατάλληλη στιγμή «χτύπησαν» ακινητοποιώντας τον στη μέση του δρόμου.

Η επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (28.08.2025) όταν ο 36χρονος που κατηγορείται για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση του Έντικ, κινούνταν με το αυτοκίνητό του σε δρόμο στον Ασπρόπυργο. Τότε, 3 αυτοκίνητα της αστυνομίας του έκλεισαν τον δρόμο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί, μη μπορώντας να κάνει το οτιδήποτε.

Δείτε το βίντεο:

Όπως φαίνεται στα πλάνα, αυτοκίνητο με αστυνομικούς κλείνει τον δρόμο στο αυτοκίνητο του κατηγορούμενου και στη συνέχεια ένα ακόμη αυτοκίνητο σταματά από πίσω του. Το τρίτο αυτοκίνητο των αστυνομικών τον κλείνει και από τα πλάγια.

Τότε όλοι οι αστυνομικοί βγαίνουν έξω οπλισμένοι και του φωνάζουν να παραδοθεί. Και όλα αυτά μπροστά στα μάτια των ανυποψίαστων πολιτών.

Ο 36χρονος συνελήφθη εν τέλει από τη Δίωξη Εκβιαστών μετά από ένταλμα που εξέδωσε ο εισαγγελέας για συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση.

Μια οργάνωση στην οποία σύμφωνα με την αστυνομία, αρχηγός φέρεται να είναι ο ελληνοποιημένος ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση «Έντικ» που πιθανότητα κινεί τα νήματα της οργάνωσης από το Ντουμπά.

Αν τα χάσατε

Τα μέλη της οργάνωσης πραγματοποιούσαν εκβιασμούς, λαθρεμπόριο τσιγάρων, έβαζαν βόμβες και πραγματοποιούσαν και άλλες παράνομες πράξεις.

Ο συγκεκριμένος φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν καθώς φέρεται να έχει κατηγορηθεί για ληστείες, κλοπές, ναρκωτικά, πλαστογραφίες, εμπρησμούς και λοιπά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Διπρόσωπος» ο καιρός τις επόμενες ημέρες: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι το Σάββατο και μετά καύσωνας με 40άρια
Ποιες περιοχές θα επηρεάσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα - Από το Σάββατο θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία αγγίζοντας τους 37 βαθμούς Κελσίου - Τρίτη και Τετάρτη οι πιο ζεστές ημέρες της επόμενης εβδομάδας
Ομπρέλα
Newsit logo
Newsit logo