Άστρος: «Κεραυνοβολήθηκαν και οι δύο από ρεύμα», λένε αυτόπτες μάρτυρες του δυστυχήματος με τους δύο νεκρούς

Δύο νέοι άνθρωποι που προσπαθούσαν να βγάλουν το μεροκάματο έχασαν από ηλεκτροπληξία τη ζωή τους σήμερα (30.03.2026) το μεσημέρι στην περιοχή του Άστρους Κυνουρίας, όταν το γερανοφόρο που χειρίζονταν ακούμπησε σε καλώδια υψηλής τάσης.

Οι δύο νεκροί ηλικίας 50 και 30 ετών βρέθηκαν πριν λίγη ώρα στο βουλκανιζατέρ – βενζινάδικο στον περιφερειακό δρόμο Άστρους– Λεωνιδίου, στο ύψος του χωριού Αγίου Ανδρέα προκειμένου να φορτώσουν παλιά λάστιχα. Ήταν μία διαδικασία την οποία από ότι φαίνεται είχαν επαναλάβει κι άλλες φορές. Σήμερα όμως από ότι φαίνεται μια απροσεξία ή κάποιος άλλος παράγοντας τους στέρησε τη ζωή λόγω ηλεκτροπληξίας.

Οι δύο άνδρες που κεραυνοβολήθηκαν από τα καλώδια της υψηλής τάσης μεταφέρθηκαν γρήγορα με δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας του Άστρους Κυνουρίας όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος τους.

«Είχε έρθει ένα φορτηγό με “παπαγάλο” για να φορτώσει ανακυκλώσιμα λάστιχα. Και την ώρα που φόρτωνε τα λάστιχα, από πιθανή απροσεξία πλησίασε πολύ κοντά στα καλώδια από τα οποία περνάει υψηλή τάση. Τους κεραυνοβόλησε και τους δύο», λέει στο newsit.gr αυτόπτης μάρτυρας.

Και συνεχίζοντας συμπληρώνει: «Περιμένουμε τώρα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, να απομακρυνθεί το φορτηγό και να ξαναδοθεί το ρεύμα. Τα άτομα τα πήραν αμέσως και τα πήγαν στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας. Την ώρα εκείνη δεν είδε κανείς τι ακριβώς έγινε. Μόνο ο βενζινάς ήταν μπροστά στο περιστατικό».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της κοινότητας του Αγίου Ανδρέα Κυνουρίας, αναφέρει ότι ο χειριστής πρέπει να έκανε κάποιο λάθος με αποτέλεσμα να σημειωθεί το τραγικό περιστατικό.

«Ήταν με γερανό, με “παπαγαλάκι” όπως λέμε, και έρχονταν συχνά για να παίρνει τα παλιά λάστιχα από τα αυτοκίνητα και να τα πηγαίνει για ανακύκλωση. Δυστυχώς, δεν είχε υπολογίσει καλά ο χειριστής και ακούμπησε στα καλώδια της υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα να πάθουν ηλεκτροπληξία. Ήταν κάτω από το όχημα, στο έδαφος, και χειρίζονταν τον γερανό από εκεί, όταν τους χτύπησε το ρεύμα» αναφέρει στο newsit.gr ο πρόεδρος της κοινότητας του Αγίου Ανδρέα Τρύφωνας Διαμαντής.

Και συμπληρώνει: «Το περιστατικό έγινε στην επαρχιακή οδό Άστρους–Λεωνιδίου. Όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα, δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Ήρθαν ασθενοφόρα και η Πυροσβεστική, αλλά δεν μπορούσαν να πλησιάσουν λόγω της υψηλής τάσης. Στη συνέχεια ήρθαν συνεργεία της ΔΕΗ και έκοψαν το ρεύμα για να μπορέσουν να πλησιάσουν».

Ο 50χρονος ήταν ανύπαντρος και ζούσε μαζί με τη μητέρα του στην περιοχή, λέει ο πρόεδρος της Νεστάνης Βασίλης Σπέντζος και συνεχίζοντας αναφέρει ότι και ο 30χρονος ήταν κι αυτός κάτοικος χωριού της Αρκαδίας.