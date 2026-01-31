Ελλάδα

Αστυνομικές πηγές για τις «έξυπνες» κάμερες: «Η ΕΛΑΣ δεν έχει λάβει καμία παράβαση στην Αττική»

Δημοσιεύματα ανέφεραν πως δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό για να επαληθεύει τις παραβάσεις που καταγράφουν οι κάμερες ΑΙ
Μία από τις έξυπνες κάμερες που τοποθετήθηκαν στην Λ. Ποσειδώνος / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Λίγες ημέρες μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν πως οι «έξυπνες» κάμερες σταμάτησαν να κόβουν «ραβασάκια» για παραβάσεις στην Αττική, πηγές της ΕΛΑΣ διευκρινίζουν πως καμία αστυνομική υπηρεσία δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής παράβαση από τις κάμερες ΑΙ ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Οι πηγές της ΕΛΑΣ τοποθετήθηκαν επί του θέματος, μετά τις πληροφορίες που ανέφεραν πως οι «έξυπνες» κάμερες σταμάτησαν να κόβουν πρόστιμα, καθώς δεν υπάρχουν υπάλληλοι για να επαληθεύουν τις καταγραφές με τις πιθανές παραβάσεις. Σημαντικό ρόλο στην αναστολή των λειτουργειών, όπως ανέφεραν, παίζει και η καθυστέρηση της διασύνδεσης του συστήματος με το gov.gr όπου εκεί θα έβλεπαν τα πρόστιμα οι οδηγοί, όταν θα συνδέονταν με τους κωδικούς taxisnet τους.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως καμία υπηρεσία της ΕΛΑΣ δεν έχει λάβει -μέχρι στιγμής- παράβαση από τις συγκεκριμένες κάμερες ώστε να προχωρήσει η διεκπαίρωση.

Ταυτόχρονα αναφέρουν πως η ΕΛΑΣ δεν έχει εμπλακεί καθόλου στη διαδικασία, συνεπώς και στις καθυστερήσεις στη νέα δράση για τον περιορισμό των παραβάσεων.

«Σχετικά με δημοσιεύματα για τη λειτουργία των έξυπνων καμερών στην Αττική διευκρινίζεται ότι

-καμιά υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής παράβαση από ψηφιακή κάμερα στην Αττική προς διεκπεραίωση

-επιπλέον η ελληνική αστυνομία δεν έχει εμπλακεί μέχρι στιγμής στην συγκεκριμένη διαδικασία», ανέφεραν συγκεκριμένα.

Υπενθυμίζεται πως οι «έξυπνες» κάμερες τοποθετήθηκαν σε κομβικά σημεία σε όλη την Αττική με σκοπό τον περιορισμό των παραβάσεων και των τροχαίων. Με τη βοήθεια του ΑΙ, η τροχαία θα μπορεί να κόβει πρόστιμα στους οδηγούς όταν:

  • δεν φορούν ζώνη
  • χρησιμοποιούν το κινητό κατά τη διάρκεια της οδήγησης
  • περνούν κόκκινα φανάρια
  • δεν σέβονται τα όρια ταχύτητας

