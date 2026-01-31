Αστυνομικές πηγές για τις «έξυπνες» κάμερες: «Η ΕΛΑΣ δεν έχει λάβει καμία παράβαση στην Αττική»

Λίγες ημέρες μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν πως οι «έξυπνες» κάμερες σταμάτησαν να κόβουν «ραβασάκια» για παραβάσεις στην Αττική, πηγές της ΕΛΑΣ διευκρινίζουν πως καμία αστυνομική υπηρεσία δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής παράβαση από τις κάμερες ΑΙ ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Οι πηγές της ΕΛΑΣ τοποθετήθηκαν επί του θέματος, μετά τις πληροφορίες που ανέφεραν πως οι «έξυπνες» κάμερες σταμάτησαν να κόβουν πρόστιμα, καθώς δεν υπάρχουν υπάλληλοι για να επαληθεύουν τις καταγραφές με τις πιθανές παραβάσεις. Σημαντικό ρόλο στην αναστολή των λειτουργειών, όπως ανέφεραν, παίζει και η καθυστέρηση της διασύνδεσης του συστήματος με το gov.gr όπου εκεί θα έβλεπαν τα πρόστιμα οι οδηγοί, όταν θα συνδέονταν με τους κωδικούς taxisnet τους.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως καμία υπηρεσία της ΕΛΑΣ δεν έχει λάβει -μέχρι στιγμής- παράβαση από τις συγκεκριμένες κάμερες ώστε να προχωρήσει η διεκπαίρωση.

Ταυτόχρονα αναφέρουν πως η ΕΛΑΣ δεν έχει εμπλακεί καθόλου στη διαδικασία, συνεπώς και στις καθυστερήσεις στη νέα δράση για τον περιορισμό των παραβάσεων.

«Σχετικά με δημοσιεύματα για τη λειτουργία των έξυπνων καμερών στην Αττική διευκρινίζεται ότι

-καμιά υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής παράβαση από ψηφιακή κάμερα στην Αττική προς διεκπεραίωση

-επιπλέον η ελληνική αστυνομία δεν έχει εμπλακεί μέχρι στιγμής στην συγκεκριμένη διαδικασία», ανέφεραν συγκεκριμένα.

Υπενθυμίζεται πως οι «έξυπνες» κάμερες τοποθετήθηκαν σε κομβικά σημεία σε όλη την Αττική με σκοπό τον περιορισμό των παραβάσεων και των τροχαίων. Με τη βοήθεια του ΑΙ, η τροχαία θα μπορεί να κόβει πρόστιμα στους οδηγούς όταν: