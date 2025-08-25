Ελλάδα

Αταλάντη: Την Τρίτη το τελευταίο αντίο στην αδικοχαμένη 32χρονη μητέρα από το τροχαίο με τη μηχανή

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εμβολίστηκε από αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου παραβίασε Stop από παράδρομο
Η 32χρονη που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο στην Αταλάντη
Η 32χρονη που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο στην Αταλάντη / lamiareport.gr

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στην Αταλάντη από τον τραγικό θάνατο της 32χρονης μητέρας σε τροχαίο. Η μηχανή που οδηγούσε εμβολίστηκε από αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου παραβίασε το Stop από τον παράδρομο, αργά το βράδυ της 22ας Αυγούστου.

Την Τρίτη, 26 Αυγούστου θα παιχτεί η τελευταία πράξη του δράματος για τον χαμό της 32χρονης στο τροχαίο δυστύχημα που έγινε στον κόμβο της Αταλάντης.

Η οικογένεια της νεαρής μητέρας, οι συγγενείς και οι φίλοι θα την αποχαιρετίσουν για πάντα στις 6 το απόγευμα της Τρίτης στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καμένων Βούρλων.

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αταλάντη

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 32χρονη, μητέρα ενός παιδιού 7 ετών, οδηγούσε τη μηχανή της στον δρόμο Σκάλα Αταλάντης – Αταλάντη, όταν επιβατικό αυτοκίνητο παραβίασε το Stop ερχόμενο από Λιβάνατες, θέλοντας να περάσει απέναντι για Τραγάνα και εμβόλισε τη μοτοσικλέτα της γυναίκας.

troxaio atalanti

troxaio atalanti

troxaio atalanti

Ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης έφτασε στο σημείο και ανέλαβε και τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο Λαμίας, καθώς η κατάστασή της ήταν πολύ σοβαρή. Δυστυχώς, όμως, η 32χρονη δεν τα κατάφερε και στον δρόμο για Λαμία κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και όλη την τοπική κοινωνία.

