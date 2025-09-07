Athens Flying Week 2025: Το νυχτερινό σόου των Phoenix paramotors που έκλεψε τις εντυπώσεις και οι ριψοκίνδυνοι ελιγμοί αεροσκαφών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Athens Flying Week, το μεγαλύτερο αεροπορικό σόου στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο πραγματοποιείται στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, στην «φωλιά» των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale, την «αιχμή του δόρατος» της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η Athens Flying Week που διαρκεί από τις 6 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2025, αποτελεί πόλο έλξης για τους λάτρεις της αεροπορίας και όχι μόνο, αφού προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες στους επισκέπτες της για να δουν από κοντά ένα εντυπωσιακό σόου με επιδείξεις δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων, ελικοπτέρων και αεροσκαφών από όλο τον κόσμο.

Σημείο αναφοράς στάθηκε το νυχτερινό σόου των Πολωνών paramotors Phoenix, η οποία «έκλεψαν» τις εντυπώσεις και έδωσαν ζωή στον ουρανό της Αθήνας με εκθαμβωτικούς ελιγμούς, γεμάτους χρώματα και εικόνα.

Γερμανικό μαχητικό αεροσκάφος Eurofighter / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Γερμανικό μαχητικό αεροσκάφος Eurofighter / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου Rafale / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Ελιγμός γερμανικού μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Αεροπορική επίδειξη της ελληνικής ομάδας «Δαίδαλος» / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Αεροπορική επίδειξη της ελληνικής ομάδας «Δαίδαλος» / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Αεροπορική επίδειξη ελληνικού μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Το θρυλικό ελληνικό Spitfire / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Μέλη της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Σημειώνεται ότι στην φετινή Athens Flying Week ένα από τα κορυφαία εκθέματα είναι η στατική έκθεση πτητικών μέσων, για τα οποία οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν πληροφορίες από τα πληρώματά τους.

Ελικόπτερο τύπου MH-60 του Πολεμικού Ναυτικού / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Η ολλανδική ομάδα αεροπορικών επιδείξεων «Dutch Rush» / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Ακόμα, η φετινή διοργάνωση έχει προσελκύσει κοινό από όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου, με επισκέπτες από τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, την Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ αλλά και την Ευρώπη.

Η ελληνική παρουσία προφανώς θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο με την συμμετοχή της παγκοσμίου φήμης ομάδας αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς», καθώς επίσης με αεροπορικές επιδείξεις μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale, F-4 Phantom, ελικοπτέρων Apache αλλά και της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων «Δαίδαλος» με αεροσκάφη T-6.