«Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί έως το βράδυ της Κυριακής

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν έως το βράδυ της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο λόγος είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων με τίτλο «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο».

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου (20.09.2025) και έως τις 11 μ.μ. της Κυριακής στους κυριότερους δρόμους στο κέντρο της πρωτεύουσας λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο πλαίσιο του θεσμού «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο».

Ειδικότερα, έχουν κλείσει οι:

– Οδός Αθηνάς: στο τμήμα μεταξύ Ευριπίδου και Ερμού, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

– Οδός Καραγεώργη Σερβίας: σε όλο το μήκος της.

– Οδός Περικλέους: σε όλο το μήκος της.

– Οδός Αθηναΐδος: σε όλο το μήκος της.

– Οδός Αγίας Ειρήνης: σε όλο το μήκος της.

– Πλατεία Αγίων Ασωμάτων: μεταξύ Σαρρή και Ερμού, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

– Οδός Ερμού: στο τμήμα μεταξύ Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς και πλατείες, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.