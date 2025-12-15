Συμβαίνει τώρα:
Αθώος δήλωσε στην ανακρίτρια για τη δολοφονία του 68χρονου στη Φοινικούντα ο ανιψιός του – «Δεν μιλούσα σε πακιστανικά τηλέφωνα»

Ομοίως και ο επιχειρηματίας, φίλος του ανιψιού αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν έχει καμία σχέση με όλες τις κατηγορίες σε βάρος του
O 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και ο 32χρονος επιχειρηματίας οδηγούνται στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών
O 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και ο 32χρονος επιχειρηματίας οδηγούνται στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών / EUROKINISSI

Τέσσερις ώρες διήρκησε η απολογία του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα ο οποίος κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του θείου του αλλά και του 61χρονου επιστάτη του.

Ο 33χρονος βρέθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας στην Καλαμάτα λίγο μετά τις 10 το πρωί και παρέμεινε εκεί μέχρι τις δύο το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο ανιψιός του 68χρονου υποστήριξε την αθωότητα του, ενώ η απολογία του φαίνεται να κινήθηκε σε όσα είχε αναφέρει τόσο στη ΓΑΔΑ όσο και στη συμπληρωματική κατάθεση που είχε δώσει στην ανακρίτρια με την ιδιότητα του μάρτυρα.

Μάλιστα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος δεν μίλησε σε κάποιο από τα πακιστανικά τηλέφωνα που χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τη δικογραφία από τους εμπλεκόμενους

Αμέσως μετά την πόρτα της ανακρίτριας πέρασε ο επιχειρηματίας και φίλος του ανιψιού του 65χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Κι αυτός αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα του καταλογίζονται, ενώ την ίδια ώρα άλλο ένα άτομο που καταζητείται για συνέργεια στη διπλή δολοφονία δεν έχει εμφανιστεί στις αστυνομικές αρχές.

