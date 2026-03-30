Αττική Οδός: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης και ασφαλτόστρωσης

Από το βράδυ της Δευτέρας 30 έως το πρωί της Τρίτης 31 Μαρτίου - Παράλληλα, εργασίες ασφαλτόστρωσης θα πραγματοποιηθούν στη Δυτική Περιφερειακή Υμηττού
Η Αττική Οδός ανακοίνωσε την εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων το βράδυ της Δευτέρας 30/03/2026 έως το πρωί της Τρίτης 31/03/2026, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες βαριάς συντήρησης και ασφαλτόστρωσης σε σημεία του δικτύου.

Συγκεκριμένα, λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης που θα εκτελεστούν στη γέφυρα της Λεωφόρου Φυλής, στο ύψος του ανισόπεδου Κόμβου 6, θα εφαρμοστούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το βράδυ της Δευτέρας έως το πρωί της Τρίτης.

Οι ρυθμίσεις αφορούν αποκλειστικά το σημείο αυτό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, και θα ισχύσουν από τις 22:00 της Δευτέρας 30/03/2026 έως τις 05:30 της Τρίτης 31/03/2026.

Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, οι οδηγοί με προορισμό την Ελευσίνα θα εξέρχονται στην έξοδο του Κόμβου Λεωφόρου Φυλής (έξοδος 6) και, ακολουθώντας τη σχετική σήμανση, θα επανεισέρχονται στην είσοδο του ίδιου κόμβου προς Ελευσίνα χωρίς την καταβολή διοδίων.

Παράλληλα, εργασίες ασφαλτόστρωσης θα πραγματοποιηθούν στη Δυτική Περιφερειακή Υμηττού.

Για το σκοπό αυτό θα παραμείνουν κλειστές, από τις 20:00 της Δευτέρας 30/03/2026 έως τις 06:00 της Τρίτης 31/03/2026, η έξοδος και η είσοδος του Κόμβου Υ8 προς Παλλήνη στην κατεύθυνση προς Κατεχάκη – Αθήνα – Ελευσίνα.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού θα λειτουργεί παρακαμπτήριος δρόμος με σχετική σήμανση, που θα εξυπηρετεί την κίνηση από και προς την περιοχή της Παλλήνης.

Η Νέα Αττική Οδός επισημαίνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών και ότι έχουν τοποθετηθεί προσωρινές σημάνσεις για την ενημέρωση του κοινού. Η εταιρεία ευχαριστεί τους οδηγούς για την κατανόηση και τους καλεί να τηρούν τη σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία.

