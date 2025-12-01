Αττική Οδός: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο ύψος του κόμβου Παιανίας – Κλειστές οι δεξιές λωρίδες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 01.12.2025 στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην Αττική οδό.

Λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε ΙΧ στην Αττική Οδό στο ύψος του κόμβου Παιανίας, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, έκλεισαν οι δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

Πραγματοποιήθηκε κατάσβεση πυρκαγιάς σε όχημα από την Π/Υ ύψος κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Δεξιά λωρίδα κλειστή.

Καθυστερήσεις 5’-10’ ύψος του κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. https://t.co/UNs1kzmUuz — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 1, 2025

Η φωτιά στο όχημα έχει σβήσει χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστών, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται όσο περνά η ώρα και τις καθυστερήσεις σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση να είναι γύρω στα 5-10 λεπτά.