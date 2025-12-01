Ελλάδα

Αττική Οδός: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο ύψος του κόμβου Παιανίας – Κλειστές οι δεξιές λωρίδες

Η πυρκαγιά στο όχημα έσβησε με τις καθυστερήσεις να παραμένουν στα 5-10 λεπτά
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/ EUROKINISSI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 01.12.2025 στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην Αττική οδό.

Λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε ΙΧ στην Αττική Οδό στο ύψος του κόμβου Παιανίας, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, έκλεισαν οι δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

 

Η φωτιά στο όχημα έχει σβήσει χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστών, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται όσο περνά η ώρα και τις καθυστερήσεις σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση να είναι γύρω στα 5-10 λεπτά.

Ελλάδα
