Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το βράδυ της Πέμπτης λόγω εργασιών – Κλειστός ο κόμβος Υ8

Κλειστή η είσοδος και έξοδος του Κόμβου Υ8 προς Παλλήνη της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού στην κατεύθυνση προς Κατεχάκη - Αθήνα - Ελευσίνα
Photo / (ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξουν σήμερα Πέμπτη 26.03.2026 στην Αττική Οδό, λόγω έργων που θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Κλειστές θα παραμείνουν η έξοδος και η είσοδος του Κόμβου Υ8 προς Παλλήνη της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Κατεχάκη – Αθήνα – Ελευσίνα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από τις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 27.03.2026.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού θα λειτουργεί παράκαμψη με σχετική σήμανση, από και προς την περιοχή της Παλλήνης.

Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

