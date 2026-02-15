Αττική Οδός: Παρατείνονται μέχρι τη Δευτέρα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Οι κλειστές είσοδοι και οι εναλλακτικές διαδρομές

Μέχρι και τη Δευτέρα 16.02.2026 στις 6:00 το πρωί παρατείνεται η ισχύς των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, εξαιτίας επειγουσών εργασιών συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων» της Αττικής Οδού.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο, στο τμήμα από την Ελευσίνα έως το Αιγάλεω της Αττικής Οδού, θα συνεχίσουν να είναι κλειστές οι είσοδοι από τους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπροπύργου και Αιγάλεω έως την παραπάνω ώρα.

Κατά τη διάρκεια των ως άνω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.

Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία).

Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).

Η ΕΛΑΣ ζητά από τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία εκτελούνται οι εργασίες