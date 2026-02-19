Αττική Οδός: Την Παρασκευή θα δοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα που είχε κλείσει για να συντηρηθεί η σήραγγα στα Άνω Λιόσια

Στο άνοιγμα της Αττικής Οδού στο τμήμα που είχε κλείσει θα προχωρήσουν οι αρχές στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026 μετά και τις εργασίες βαριάς συντήρησης της σήραγγας στα Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών η αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος που προέκυψε κατά τη διάρκεια των εργασιών βαριάς συντήρησης στην Αττική Οδό στα Άνω Λιόσια ολοκληρώθηκε δύο μέρες από τον αρχικό προγραμματισμό.

Η ανακοίνωση του υπουργείου: «Αύριο, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ. θα αποδοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου μέχρι την είσοδο της Λεωφόρου Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου είχε πραγματοποιηθεί αποκλεισμός κυκλοφορίας προκειμένου να γίνουν αναγκαίες τεχνικές εργασίες.

Η αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος που προέκυψε κατά τη διάρκεια των εργασιών βαριάς συντήρησης ολοκληρώθηκε δύο μέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου με τον παραχωρησιούχο, τα συνεργεία του οποίου εργάστηκαν εντατικά και αδιάκοπα.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ευχαριστεί τους οδηγούς για την υπομονή τους και τη συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της Τροχαίας, κατά τη διάρκεια των αναγκαίων αυτών εργασιών».

Ωστόσο, τα κλιμάκια των μηχανικών που εξέτασαν τη γέφυρα στην έξοδο της λ. Φυλής, αποφάσισαν ότι χρειάζεται να συνεχιστούν ορισμένες εργασίες υποστήριξης και συντήρησής της και μετά την ερχόμενη Δευτέρα. Συνεπώς, θα συνεχίσουν να κλείνουν μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ανά τμήματα κυρίως τις νυχτερινές ώρες.