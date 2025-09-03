Ελλάδα

Αττική Οδός: Τροχαίο από σύγκρουση 3 αυτοκινήτων μετά την έξοδο Μαραθώνος στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

Από το τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/ EUROKINISSI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (03.09.2025) στην Αττική Οδό.

Το τροχαίο έγινε μετά από σύγκρουση τριών αυτοκινήτων στην Αττική Οδό μετά την έξοδο Μαραθώνος στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Με ενημέρωσή της στο λογαριασμό της στο X η Αττική Οδός ενημερώνει ότι αναμένονται καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κάντζα.

 

Από το τροχαίο δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πέντε Έλληνες επιστήμονες «χτυπούν καμπανάκι» και προτείνουν λύσεις για το ΕΣΥ
Μια εμπεριστατωμένη μελέτη πέντε κορυφαίων Ελλήνων ειδικών φωτίζει τις χρόνιες αδυναμίες του ΕΣΥ και αναδεικνύει τα βασικά εμπόδια που στερούν από τους πολίτες ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας
Τραυματιοφορείς σε νοσοκομείο του ΕΣΥ 1
Σοβαρό επεισόδιο ελληνικών και τουρκικών αλιευτικών στη Σαμοθράκη - «Πυροβολούσαν στον αέρα οι Τούρκοι»
Οι στιγμές της έντασης καταγράφηκαν σε βίντεο - Τα πνεύματα ηρέμησαν όταν οι Έλληνες ψαράδες άρχισαν να υποχωρούν και να επιστρέφουν στο λιμάνι της Κεραμωτής στην Καβάλα
Επεισόδιο με τουρκικά αλιευτικά στη Σαμοθράκη 55
