Αττική Οδός: Τροχαίο από σύγκρουση 3 αυτοκινήτων μετά την έξοδο Μαραθώνος στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (03.09.2025) στην Αττική Οδό.

Το τροχαίο έγινε μετά από σύγκρουση τριών αυτοκινήτων στην Αττική Οδό μετά την έξοδο Μαραθώνος στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Με ενημέρωσή της στο λογαριασμό της στο X η Αττική Οδός ενημερώνει ότι αναμένονται καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κάντζα.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Πλακεντίας έως Κάντζα,

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

20΄-25΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

Περ. Υμηττού 15΄-20΄από Αγ.Παρασκευή έως Κηφισίας https://t.co/ymSevRHqMa — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 3, 2025

Σύγκρουση οχημάτων μετά την έξοδο Μαραθώνος στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κάντζα. https://t.co/lkKNl9WP9I — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 3, 2025

Από το τροχαίο δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.