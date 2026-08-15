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Αχαΐα: 63χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από φωτιά που ξέσπασε σπίτι του

Ο 63χρονος ημεδαπός, εντοπίστηκε στο χώρο σαλονιού ισόγειας μονοκατοικίας
Όχημα της Πυροσβεστικής
Όχημα της Πυροσβεστικής / eurokinissi
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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 63χρονος, κατά τη διάρκεια φωτιάς που ξέσπασε σε σπίτι στα Μοιραίικα Αχαΐας.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Αχαΐα πήραν μέρος 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ο 63χρονος ημεδαπός, εντοπίστηκε στο χώρο σαλονιού ισόγειας μονοκατοικίας.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.

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