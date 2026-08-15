Αχαΐα: 63χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από φωτιά που ξέσπασε σπίτι του

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 63χρονος, κατά τη διάρκεια φωτιάς που ξέσπασε σε σπίτι στα Μοιραίικα Αχαΐας.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Αχαΐα πήραν μέρος 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ο 63χρονος ημεδαπός, εντοπίστηκε στο χώρο σαλονιού ισόγειας μονοκατοικίας.

Χωρίς #αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας κατά τη διάρκεια #πυρκαγιάς σε οικία, η οποία έχει κατεσβεσθεί, στην περιοχή Μοιραίικα Αχαΐας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 15, 2026

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.