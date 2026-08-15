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Βόλος: Συνελήφθη ανήλικος που οδηγούσε μηχανή χωρίς δίπλωμα και επιτέθηκε σε αστυνομικό

Ακόμα ο ανήλικος δεν φορούσε κράνος, η μηχανή δεν είχε πινακίδα κυκλοφορίας και οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα
Περιπολικό
(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ακόμα ένα περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκου σημειώθηκε στον Βόλο, αφού ανήλικος εντοπίστηκε να οδηγεί μηχανή χωρίς να έχει δίπλωμα, ενώ όταν του ζητήθηκε να σταματήσει για έλεγχο από την αστυνομία, επιτάχυνε για να ξεφύγει.

Μάλιστα ο ανήλικος συνελήφθη την Παρασκευή το πρωί (14/8/2026) στον Βόλο, αφού εκτός από την απουσία διπλώματος, δεν φορούσε κράνος, η μηχανή δεν είχε πινακίδα κυκλοφορίας, οδηγούσε επικίνδυνα και έκανε φασαρία, εξαιτίας της εξάτμισης, την ώρα κοινής ησυχίας.

Σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα σύμφωνα με το gegonota.news, σε σήμα στάσης των αστυνομικών για επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ο ανήλικος δεν συμμορφώθηκε και διέφυγε, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

Μετά από αναζητήσεις, εντοπίστηκε λίγο μετά σε σημείο της πόλης όπου επιτέθηκε απρόκλητα με τα χέρια εναντίον αστυνομικού, τραυματίζοντάς τον ελαφρά και προκαλώντας υλικές ζημιές σε περιπολικό όχημα, διαφεύγοντας εκ νέου στη συνέχεια.

Ωστόσο, εντοπίστηκε αργότερα σε άλλο σημείο της πόλης και συνελήφθη.

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