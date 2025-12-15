Αχαΐα: 76χρονος βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου – Ερευνάται αν έπεσε θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη

Νεκρός στην άκρη του δρόμου και με αρκετά χτυπήματα βρέθηκε ένας 76χρονος στη δυτική Αχαΐα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην αστυνομία.

Η σορός του άνδρα βρέθηκε στον δρόμο που οδηγεί από τον Άραξο στην περιοχή του Λάππα, στη δυτική Αχαΐα. Από τη στιγμή εντοπισμού του νεκρού άνδρα, οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τις συνθήκες θανάτου του ώστε να αποδειχθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι να χτυπήθηκε από αυτοκίνητο με τον οδηγό να τον εγκαταλείπει στο σημείο.

Η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει τα ακριβή αίτια θανάτου του θύματος.

Πληροφορίες tempo24.news.gr