Ελλάδα

Αχαΐα: Πήγε να κόψει ξύλα με το τσεκούρι του, αυτοτραυματίστηκε και πέθανε στο δάσος

Έχει ήδη διαταχθεί νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του - Είχαν ανησυχήσει οι οικείοι του από την πολύωρη εξαφάνιση του 62χρονου
Περιπολικό της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Περιπολικό της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / Eurokinissi

Απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Αχαΐα όπου ένας 62χρονος άντρα έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια του να κόψει ξύλα με το τσεκούρι του.

Σε δασώδη περιοχή της Παρασκευής Αιγιαλείας στην Αχαΐα, χθες Δευτέρα (09.03.2026) ένας 62χρονος Αλβανός στη προσπάθειά του να κόψει ξύλα, όπως όλα δείχνουν τραυματίστηκε με το τσεκούρι που χρησιμοποιούσε με αποτέλεσμα να βρει τραγικό τέλος από αιμορραγία.

Στην ερημική περιοχή, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, ήταν αδύνατον να βρεθεί κάποιος να του προσφέρει βοήθεια με αποτέλεσμα ο άνδρας να καταλήξει.

Να σημειωθεί ότι οι οικείοι του είχαν ανησυχήσει από την πολύωρη εξαφάνισή του και κινητοποιήθηκαν μαζί με αστυνομικές δυνάμεις για να τον εντοπίσουν, κάτι που έγινε το βράδυ της Δευτέρας όταν όμως ήταν αργά, σύμφωνα με το tempo24.news.

Έχει ήδη διαταχθεί νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
56
54
52
49
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η καθηγήτρια που πέθανε από εγκεφαλικό είχε κάνει αναφορά στο υπουργείο Παιδείας - Μαθητές της πέταγαν μπουκάλια και την έβριζαν
Στην αναφορά της τόνιζε πως κατάσταση έθετε σε κίνδυνο και τη σωματική της ακεραιότητα και γι' αυτόν τον λόγο ζητούσε την άμεση παρέμβαση της αρμόδιας Διεύθυνσης
Η καθηγήτρια στην αναφορά της κατήγγειλε περιστατικά μπούλινγκ εναντίον της 25
Καταγγελίες για εργασιακό εκφοβισμό και σκιές στη λειτουργία του ΕΟΔΥ μετά τις παραιτήσεις των μελών του ΔΣ
Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου διαμαρτύρονταν καθώς, όπως έλεγαν ο ρόλος τους είχε περιοριστεί σημαντικά και σε πολλές περιπτώσεις καλούνταν απλώς να καταθέτουν εισηγήσεις
ΕΟΔΥ
«Θα κινηθούμε νομικά κατά όσων ευθύνονται για τον θάνατό της» λέει ο σύντροφος της καθηγήτριας Αγγλικών που πέθανε από εγκεφαλικό στη Θεσσαλονίκη
«Πριν από τέσσερα χρόνια είχε πάθει ένα ελαφρύ αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο στο ίδιο σημείο που το έπαθε τώρα αλλα το ξεπέρασε και δεν επαναπαύτηκε» δηλώνει στο newsit.gr ο σύντροφος της 57χρονης
Η καθηγήτρια Αγγλικών Σοφία Χρηστίδου που πέθανε από εγκεφαλικό
Newsit logo
Newsit logo