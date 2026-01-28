Ελλάδα

Αχαΐα: Στο νοσοκομείο 14χρονος μαθητής που δέχτηκε γροθιά από 16χρονο

Ο 14χρονος βρέθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου, μετά από γροθιά που δέχθηκε στο κεφάλι από τον 16χρονο
Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Αχαΐα το πρωί της Τετάρτης (28.01.2026), με 14χρονο που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από έναν 16χρονο.

Το σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού έγινε σε γυμνάσιο του Αιγίου στην Αχαΐα, όπου ο 14χρονος μαθητής δέχτηκε γροθιά από τον 16χρονο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Όπως ενημερώθηκε η Αστυνομία, ο 14χρονος βρέθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου, μετά από γροθιά που δέχθηκε στο κεφάλι από τον 16χρονο.

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός της σχολικής μονάδας με τις αρχές να αναζητούν για να συλλάβουν τον 16χρονο

Παράλληλα, αναζητείται και ο πατέρας του για παραμέληση της εποπτείας του.

Ελλάδα
