Αχαΐα: Συγκλονίζει ο 25χρονος θείος του 3χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο με γουρούνα – «Μακάρι να ήμουν εγώ»

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία της Αχαΐας με τον θάνατο του 3χρονου παιδιού το οποίο μετά από τροχαίο με γουρούνα, έπεσε με τον θείο του σε μάνδρα σπιτιού.

Παρόλο που ο 25χρονος θείος αρχικά είπε ότι επρόκειτο για ατύχημα που έγινε από πέσιμο στη μάντρα, αφού χτύπησε στο κεφάλι του στο μπαλκόνι του σπιτιού στην Αχαΐα, τελικά οι αστυνομικοί απέδειξαν ότι το παιδάκι πέθανε μετά από τροχαίο δυστύχημα με γουρούνα.

Παρόλο που άλλα ισχυρίστηκε στην αρχή, ο 25χρονος θείος του παιδιού, δεν άντεξε και ομολόγησε ότι πήγε το παιδί βόλτα με το μεγάλο όχημα, επειδή του άρεσε πολύ και το ζητούσε με μεγάλη ανησυχία.

Ο 25χρονος θείος του 3χρονου είπε κατά την ομολογία του: «Είμαι συγκλονισμένος τις τελευταίες ημέρες, μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ. Δεν μπορώ να αντέξω άλλο και θέλω να πω την αλήθεια. Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ στη ζωή μου.

Το παιδί, μου ζητούσε επίμονα να βγούμε να παίξουμε με την ‘γουρούνα’, παρόλο που του είπα να πάμε με τα πόδια. Του είχα αδυναμία και δεν του χάλασα χατίρι. Η ‘γουρούνα’, που ανήκει στον πατέρα του παιδιού, ήταν σταθμευμένη έξω από το σπίτι, με το κλειδί επάνω. Τον κρατούσα μπροστά και κινήθηκα με μηδενική ταχύτητα στον κατηφορικό δρόμο. Όταν πέσαμε, δεν ήμασταν ούτε δέκα μέτρα από το σπίτι, από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα άλλο».

Και συνέχισε: «Πιστεύω ότι κανείς δεν είπε την αλήθεια γιατί πίστευαν ότι το παιδί δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά. Στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας με μετέφεραν η κοπέλα μου και ο γαμπρός μου και στη συνέχεια πήγα στο νοσοκομείο ‘Άγιος Ανδρέας’.

Έμαθα για τον θάνατο του παιδιού από φιλικό μου πρόσωπο που ήρθε στο νοσοκομείο. Ήμουν σε λιπόθυμη κατάσταση, δεν είδα ποιος απομάκρυνε την ‘γουρούνα’, δεν είδα ποιος πήγε το παιδί στο νοσοκομείο. Έμαθα όμως ότι ξεκίνησαν για να το πάνε ο παππούς και η γιαγιά στο Κέντρο Υγείας, στην διαδρομή τούς βρήκε το ασθενοφόρο, το πήγαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας και μετά στο Καραμανδάνειο».

Τι συνέβη

Αρχικά, οι μαρτυρίες έλεγαν ότι ο θείος που κρατούσε το παιδί, χτύπησε σε μπαλκόνι στο σπίτι τους στην Αχαΐα, ζαλίστηκε με αποτέλεσμα ο 3χρονος να πέσει και να χτυπήσει θανάσιμα. Τελικά, η πραγματικότητα είναι διαφορετική, αφού το παιδί σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα με τη «γουρούνα» που οδηγούσε ο 25χρονος.

Η «γουρούνα» γλίστρησε και έπεσε στο κενό και το παιδάκι «έφυγε» από τη ζωή, και ο θείος καλείται να απολογηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Όπως όλα δείχνουν, ο μικρός ήταν ανήσυχος, ο θείος για να τον ηρεμήσει τον πήρε βόλτα με τη «γουρούνα» που λάτρευε, αλλά το κακό δεν άργησε να γίνει. Θείος και ανιψιός βρέθηκαν ανάσκελα στην κατηφόρα.

Μάλιστα, υπήρχαν πληροφορίες πως η πρώτη κλήση που έγινε στο ΕΚΑΒ ήταν για τροχαίο. Αυτό που μετέφεραν ήταν ότι την ίδια κιόλας ημέρα συγγενείς φρόντισαν να εξαφανίσουν τη γουρούνα από το σπίτι».

Δύο χιλιόμετρα έξω από το χωριό υπάρχει στάνη της οικογένειας. Εκεί την μετέφεραν και την είχαν μέχρι και σήμερα, που ο 25χρονος ομολόγησε την αλήθεια. Η «γουρούνα» βρέθηκε και κατασχέθηκε, ενώ, όπως αποκαλύφθηκε, ο 25χρονος θείος δεν είχε άδεια για το όχημα.

Ο θείος κατέθεσε επίσης ότι η «γουρούνα» ανήκει στον πατέρα του μικρού Ανδρέα και ότι η οικογένεια απέκρυψε τις συνθήκες του δυστυχήματος επειδή βρισκόταν σε σύγχυση και φοβήθηκαν μην υπάρξουν κι άλλες συνέπειες.

Μετά την κατάθεση του 25χρονου, αστυνομικοί πήραν κατάθεση και από τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος επιβεβαίωσε τις συνθήκες και υπέδειξε στους αστυνομικούς πού βρίσκεται η γουρούνα με την οποία έγινε η μοιραία βόλτα. Μέχρι στιγμής η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.