Αχαΐα: Θρήνος για τον 30χρονο που «έσβησε» μετά από τροχαίο τα Χριστούγεννα – Η οικογένεια δώρισε τα όργανά του

Στη μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων είχε σκοτωθεί επί τόπου ένας 16χρονος Ρομά, ο οποίος επέβαινε στο ένα όχημα
Ο 30χρονος Αλέξανδρος Παπαζαφείρης που έχασε τη μάχη, 48 ώρες μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του σε τροχαίο στην Πατρών - Πύργου

Έδωσε μάχη αλλά δεν τα κατάφερε ο 30χρονος Αλέξανδρος Παπαζαφείρης που τραυματίστηκε σε τροχαίο ανήμερα Χριστούγεννα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου. Ο νέος, πάλεψε αλλά τελικά δεν άντεξε και τελικά κατέληξε το Σάββατο (27.12.2025).

Ο 30χρονος μετά το τροχαίο στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου στο ύψος του χωριού Λάππας Αχαΐας τα Χριστούγεννα, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Λόγω της αναγκαιότητας να εισαχθεί σε ΜΕΘ, ο Αλέξανδρος διακομίσθηκε στο ΚΑΤ της Αθήνας. Όμως, το Σάββατο άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από μάχη 48 ωρών.

Σύμφωνα με το tempo24news, οι δικοί του άνθρωποι, παρά το βαρύ πένθος τους, αποφάσισαν να προσφέρουν τα όργανά του για να χαρίσουν ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας.

Ο Αλέξανδρος ήταν ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα.

Στη μετωπική σύγκρουση, ως γνωστόν, είχε σκοτωθεί επί τόπου ένας 16χρονος Ρομά, ο οποίος επέβαινε στο ένα από τα δύο αυτοκίνητα.

Τροχαίο δυστύχημα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου στο ύψος του χωριού Λάππα Αχαΐας, το βράδυ των Χριστουγέννων.

