Φαρμασέρβ – Λίλλυ: «Κανένα πρόβλημα με τη διάθεση ινσουλίνης στην Ελλάδα»

Είχε δημιουργηθεί σύγχυση μετά τη δημοσίευση επιστολής της εταιρείας, για την οριστική διακοπή κυκλοφορίας ορισμένων σκευασμάτων ινσουλίνης
Μετά την αναστάτωση που δημιουργήθηκε, η φαρμακευτική εταιρεία Φαρμασέρβ-Λίλλυ εμφανίζεται καθησυχαστική, σχετικά με τη διάθεση σκευασμάτων ινσουλίνης στην Ελλάδα.

Όπως ξεκαθαρίζει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα επάρκειας ή διακοπής για τα σκευάσματα ινσουλίνης που κυκλοφορούν σήμερα στην ελληνική αγορά.

Όπως αναφέρει, οι εγκεκριμένες ινσουλίνες της, συνεχίζουν να διατίθενται κανονικά και οι ασθενείς μπορούν να τις προμηθεύονται από τα φαρμακεία όπως μέχρι τώρα, χωρίς καμία αλλαγή στην αγωγή τους.

Οι διευκρινίσεις της εταιρείας έρχονται μετά τη σύγχυση που δημιουργήθηκε από δημοσίευση σχετικής επιστολής της, προς τον ΕΟΦ. Στην επιστολή αυτή, η Φαρμασέρβ-Λίλλυ ενημέρωνε τον Οργανισμό για την οριστική διακοπή κυκλοφορίας ορισμένων σκευασμάτων ινσουλίνης.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται σήμερα, πρόκειται για σκευάσματα που είχαν ήδη σταματήσει να κυκλοφορούν στην Ελλάδα εδώ και αρκετούς μήνες. Η ενημέρωση προς τον ΕΟΦ έγινε τυπικά, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της εταιρείας, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η διακοπή τους είναι οριστική.

Η Φαρμασέρβ-Λίλλυ τονίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη διαθεσιμότητα των θεραπειών που χρησιμοποιούνται σήμερα στη χώρα.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν απαιτείται καμία αλλαγή στη θεραπεία των ασθενών, καθώς οι διαθέσιμες επιλογές παραμένουν επαρκείς και καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες.

Ακολουθεί πίνακας με τις ινσουλίνες της Φαρμασέρβ-Λίλλυ που διατίθενται σήμερα στην Ελλάδα.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι προχώρησε σε αυτές τις διευκρινίσεις προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω σύγχυση και ανησυχία στους ασθενείς. Το βασικό μήνυμα της εταιρείας, είναι ότι η πρόσβαση στις ινσουλίνες που χρησιμοποιούνται σήμερα συνεχίζεται χωρίς προβλήματα, ενώ η αγορά παραμένει επαρκώς καλυμμένη.

