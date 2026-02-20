Αυθεντικές οι φωτογραφίες με τους 200 της Καισαριανής – Τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού

Αυθεντικές είναι οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής, σύμφωνα με δήλωση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, σήμερα Σάββατο (20.2.26).

Εμπειρογνώμονες του υπουργείου Πολιτισμού μετέβησαν στο Βέλγιο να διαπιστώσουν την αυθεντικότητα των φωτογραφιών με τους 200 εκτελεσθέντες την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή.

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή», αναφέρει η Λίνα Μενδώνη στη δήλωσή της.

«Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού», τονίζει.

«Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών», υπογραμμίζει στη δήλωσή της.