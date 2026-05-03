Ελλάδα

Ηράκλειο: 21χρονος πυροβόλησε πέντε φορές 24χρονο, μία σφαίρα τον πέτυχε στο πόδι

Οι Αρχές αναζητούν τον 21χρονο για το αιματηρό επεισόδιο στο νεκροταφείο του χωριού
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Πέντε φορές φέρεται να πυροβόλησε ευθεία προς το μέρος του πρώην φίλου του ένας 21χρονος στο νεκροταφείο του Σκινιά, στον δήμο Μινώα στο Ηράκλειο Κρήτης την Κυριακή (03.05.2026). Η μία από τις σφαίρες βρήκε τον 24χρονο στον αστράγαλο.

Ο 24χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 21χρονος αναζητείται από την αστυνομία που προσπαθεί να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη και γιατί στο περιστατικό των πυροβολισμών στο χωριό αυτό του Ηρακλείου με τις σφαίρες να πέφτουν βροχή!

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι αστυνομικοί μάζεψαν από το σημείο 8 (!) κάλυκες.

Οι δύο νεαροί στο παρελθόν υπήρξαν φίλοι. Οι σχέσεις τους, όμως, διαταράχθηκαν και το μεσημέρι της Κυριακής, κοντά στο νεκροταφείο του Σκινιά, ο 24χρονος έβοσκε τα πρόβατα του.

Κάποια στιγμή, αναφέρεται, άκουσε τον 21χρονο να ρίχνει μπαλοθιές.

Όταν βρεθήκανε από κοντά, τον επέπληξε, λέγοντάς του ότι τρομάζει τα ζώα του.

Αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες, ο 21χρονος αποχώρησε, όμως πέντε λεπτά αργότερα, περιγράφεται, ότι επέστρεψε και πάλι στο σημείο. «Έλα κοντά να σου πω», κάλεσε κατ’ επανάληψη τον 24χρονο, ο οποίος φέρεται να υποψιάστηκε τις άγριες διαθέσεις του πρώην φίλου και το έβαλε στα πόδια.

Καταγγέλλεται ότι ο 21χρονος άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος του μέχρι που μία από τις σφαίρες τον βρήκε στον αστράγαλο.

