Αυτή είναι η 45χρονη που παρίστανε την οικιακή βοηθό για να κλέβει ηλικιωμένους και ΑμεΑ – Πάνω από 20.000 ευρώ η λεία της

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία της 45χρονης «οικιακής βοηθού» που εκμεταλλεύονταν ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρία στην Αθήνα για να τους κλέβει χρήματα και κοσμήματα από τα σπίτια τους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 4 κλοπές ενώ η λεία της ανέρχεται σε 23.050 ευρώ.

Η αστυνομία δημοσίευσε φωτογραφίες και τα στοιχεία της ώστε στην περίπτωση που και άλλοι πολίτες έχουν πέσει θύματά της, να το καταγγείλουν στις αρχές. Η 45χρονη που παρίστανε την οικιακή βοηθό και είχε «αδυναμία» στις κλοπές, είχε στήσει ένα καλά οργανωμένο σχέδιο για να μπορεί να κερδίζει την εμπιστοσύνη των θυμάτων τις και να ψάχνει τα σπίτια τους ανενόχλητη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για την Tarchnishvili ή Lomjaria ή Tarshnishvili με όνομα Tamari ή Tamar του Irakli ή Losebi ή Iosebi που γεννήθηκε το 1980 στη Γεωργία.

Δείτε τις φωτογραφίες:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό της σύλληψης

Μέλη του ελληνικού FBI πέρασαν χειροπέδες στην 45χρονη γυναίκα το απόγευμα της 29ης Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχή της Αττικής, μετά από καταγγελίες πως κλέβει από τα σπίτια ΑμεΑ ή ηλικιωμένων, παριστάνοντας την οικιακή βοηθό.

Η δράση της φέρεται πως ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 ενώ η λεία της ανέρχεται σε 23.050 ευρώ. Όσον αφορά τον τρόπο που «χτυπούσε», είχε στήσει ένα καλά οργανωμένο σχέδιο ώστε να κερδίζει την εμπιστοσύνη των ηλικιωμένων ή των ατόμων με αναπηρία και να μπορεί να μπαίνει σπίτια τους.

Αναλυτικά, η 45χρονη έβρισκε αγγελία που πολίτες (ηλικιωμένοι ή ΑμεΑ) ζητούσαν οικιακή βοηθό. Αφού συναντιόταν μαζί τους, τους έδειχνε πλαστή βεβαίωση νόμιμης διαμονής. Έτσι, έπαιρνε τη δουλειά, έμπαινε στα σπίτια τους και «χανόταν» σε διάφορα δωμάτια με τη δικαιολογία ότι θέλει να κάνει δουλειές. Τότε ξεκίναγε να ψάχνει ανενόχλητη για κοσμήματα, λεφτά ακόμη και δημόσια έγγραφα όπως διαβατήρια.

Με το που κατάφερνε να πάρει όσα μπορούσε, εξαφανιζόταν.

Η 45χρονη συνήθιζε να κλέβει κατά κανόνα την πρώτη ή την δεύτερη ημέρα που έπιανε δουλειά. Για να μην μπορέσουν οι αρχές να φτάσουν στα ίχνη της, έδινε στους πολίτες νούμερα τηλεφώνου τα οποία ήταν καταχωρημένα σε στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών. Με το που τους έκλεβε, ακύρωνε και τις τηλεφωνικής συνδέσεις της.

Σε έρευνες που έγιναν στο σπίτι της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αναδιπλούμενος σουγιάς,

πλήθος ρολογιών, δακτυλιδιών και κοσμημάτων,

κάρτες και δελτία μεταφοράς χρημάτων,

πλαστικό σακουλάκι που περιείχε πιθανόν κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη συνολικού βάρους 0,3 γραμμαρίων,

πλαστή βεβαίωση μόνιμης διαμονής και

κινητά τηλέφωνα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 4 κλοπές με θύματα κυρίως άτομα με αναπηρία. Επιπλέον διαπιστώθηκε πως σε βάρος της εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπές και πλαστογραφία, συνολικής ποινής φυλάκισης 3 ετών και 8 μηνών, ενώ η ίδια έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για ίδια αδικήματα και της έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.