Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά: Στο «Αττικό» ο οδηγός

Σοβαρό ατύχημα με πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά, σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (16.04.2026) με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα επιχείρηση ανάσυρσης του οχήματος και ο οδηγός να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το ατύχημα έγινε στον σταθμό Άλκιμο, μεταξύ των πυλών Ε11 και Ε12 στο λιμάνι του Πειραιά. Γύρω στις 10:00 το πρωί, το όχημα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς έπεσε στη θάλασσα, κάτω από συνθήκες που ακόμη διερευνώνται.

Ο άνδρας βγήκε από την θάλασσα με τη συνδρομή των στελεχών του Λιμενικού και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΟΛΠ στο Αττικό νοσοκομείο. Φαίνεται πως είναι καλά στην υγεία του.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.