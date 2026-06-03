Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο σπουδαίος ηθοποιός, σε ηλικία 94 ετών

Έφυγε όπως έζησε, αθόρυβα, ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν έγινε γνωστή παρά μόνο μετά την κηδεία του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του ηθοποιού.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, μία από τις πιο σπουδαίες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, κηδεύτηκε στην Αθήνα το πρωί της Τετάρτης (3.6.26) αλλά η ταφή του έγινε στην Κάρυστο. Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr η ταφή του έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου το πρωί της Τετάρτης (3.6.26).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην κηδεία του βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι του τόσο από την Αθήνα όσο και από την Κάρυστο, το μέρος που αγαπούσε ιδιαίτερα ο ηθοποιός. Αυτός είναι και ο λόγος που ο ίδιος επιθυμούσε να θαφτεί στη συγκεκριμένη περιοχή της Εύβοιας.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος είναι πλέον φτωχότερος και θρηνεί μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος μας χάρισε απλόχερα το ταλέντο του μέσα από τις σπουδαίες ερμηνείες του στο θέατρο τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιος ήταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος γεννήθηκε στα Ολύμπια, κοντά στην Αρχαία Ολυμπία, και είχε καταγωγή από τη Γορτυνία. Μεγάλωσε στα Ταμπούρια και στην Αρχαία Ολυμπία. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν» και για πολλά χρόνια δίδαξε ο ίδιος υποκριτική.

Υπήρξε ένας ηθοποιός με σπουδαία πορεία και μοναδικό ταλέντο. Συμμετείχε σε παραστάσεις μεγάλων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων υπό την καθοδήγηση του Καρόλου Κουν. Μετά τη συνεργασία του με τον Κουν, συνέχισε τη θεατρική του διαδρομή στο πλευρό του Δημήτρη Μυράτ στο Θέατρο Μουσούρη.

Από το 1962 και για μία δεκαετία συμμετείχε σε μεγάλους θιάσους. Συνεργάστηκε με κορυφαίους πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες του ελληνικού θεάτρου, ερμηνεύοντας ρόλους σε όλα τα θεατρικά είδη.

Συμμετείχε σε περισσότερες από 30 ταινίες και συνεργάστηκε με τους Βασίλη Γεωργιάδη, Ντίνο Δημόπουλο, Γιάννη Δαλιανίδη, Ερρίκο Ανδρέου, Γιώργο Τζαβέλλα και Φιλοποίμενα Φίνο.

Στην τηλεόραση έκανε το ντεμπούτο του το 1971, ύστερα από πρόταση του σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη να συμμετάσχει στη σειρά «Άγνωστος Πόλεμος» του Νίκου Φώσκολου. Ακολούθησαν εμφανίσεις στις σειρές «Οι Πανθέοι», «Το φως του Αυγερινού», «Μαντάμ Σουσού», «Ουράνιο Τόξο», «Οικογένεια – Οικογένεια», «Καζίνο», «Συμφωνία Σιωπής» και «Πρόβα Νυφικού». Η τελευταία τηλεοπτική του εμφάνιση ήταν στη σειρά «Τα Παιδιά της Νιόβης» το 2004.

Για πολλά χρόνια υπήρξε επίσης δάσκαλος σε δραματική σχολή. Συνεργάστηκε με σημαντικές προσωπικότητες του θεάτρου και του κινηματογράφου, όπως ο Αλέξης Μινωτής, η Κατίνα Παξινού, η Βέρα Ζαβιτσιάνου, ο Μάνος Κατράκης, ο Ερρίκος Ανδρέου και ο Βασίλης Γεωργιάδης. Το 2007 ερμήνευσε στο θέατρο τον ρόλο του Καρλ Μαρξ.

Έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του φεγγαριού» (Εκδόσεις Αιώρα, 2006) και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση» (Εκδόσεις Αιώρα, 2011).

Με πληροφορίες από wikipedia.gr