Κηδεία Νίκου Ταγαρά: Στην Κόρινθο το τελευταίο «αντίο» στον υφυπουργό Περιβάλλοντος

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης έφτασε σήμερα το πρωί (3/6/2026) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο η σορός του Νίκου Ταγαρά, υφυπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και βουλευτή Κορινθίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών και σε λίγο θα τελεστεί η κηδεία του.

Από νωρίς το πρωί συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής και απλοί πολίτες προσέρχονται στον ναό στην Κόρινθο όπου θα γίνει η κηδεία για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Νίκο Ταγαρά.

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Η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από τις 10:00, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του να τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00 στον Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου, παρουσία πολιτειακών, πολιτικών και αυτοδιοικητικών παραγόντων.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Χιλιομόδι Κορινθίας, τον τόπο που αγάπησε και με τον οποίο συνέδεσε την πολιτική και προσωπική του διαδρομή.

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Στην κηδεία έχουν ήδη αρχίσει να καταφτάνουν διάφοροι πολιτικοί όπως ο Νίκος Δένδιας, ο Κώστας Σκρέκας και ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης.

Παράλληλα, η οικογένεια του Νίκου Ταγαρά απηύθυνε έκκληση, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα». Για τον σκοπό αυτό έχει τοποθετηθεί ειδικό κυτίο εντός του ναού, ώστε οι παρευρισκόμενοι να μπορούν να συνεισφέρουν στο σημαντικό έργο του συλλόγου