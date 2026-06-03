Η Ελλάδα κατέθεσε διάβημα διαμαρτυρίας στην Ουκρανία για το θαλάσσιο drone που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα

Το υπουργείο Εξωτερικών κατέθεσε επίσημο διάβημα στην Ουκρανία για το θαλάσσιο drone που είχε εντοπιστεί στις 7 Μαΐου στη Λευκάδα.

Όπως έκανε γνωστό σήμερα Τετάρτη (3.6.26) η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κατατέθηκε στο Κίεβο στις 28 και 29 Μαΐου. Ο Έλληνας πρέσβης στο Κίεβο κατέθεσε το σχετικό διάβημα στο ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

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Το διάβημα κατατέθηκε τόσο προφορικά όσο και γραπτώς, με την ελληνική πλευρά να ζητά επισήμως εξηγήσεις για το πώς το θαλάσσιο drone βρέθηκε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και συγκεκριμένα στην περιοχή της Λευκάδας.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ ανέφερε ότι η Ελλάδα διατύπωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο τη διαμαρτυρία της για το περιστατικό, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα αναμένει πλέον την επίσημη απάντηση της ουκρανικής πλευράς.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι η ελληνική πλευρά θα αξιολογήσει τις περαιτέρω ενέργειές της μετά την παραλαβή της απάντησης από το Κίεβο, ενώ επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ των προσπαθειών για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου αποτελεί προϋπόθεση που δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

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Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Πέμπτη από την Κύπρο όπου βρέθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε προαναγγείλει την κατάθεση ελληνικού διαβήματος για το θαλάσσιο drone, ουκρανικής προέλευσης, που βρέθηκε στη Λευκάδα.

Το θαλάσσιο drone είχε εντοπιστεί στις 7 Μαΐου 2026 από ψαρά ανοικτά της Λευκάδας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και τεχνική διερεύνηση για την προέλευσή του.

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, πρόκειται για στρατιωτικό θαλάσσιο drone που έφερε μεγάλο φορτίο εκρηκτικών. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για τύπο Magura V3, ωστόσο το ακριβές μοντέλο παραμένει υπό διερεύνηση καθώς κατασκευαστές και ουκρανικές αρχές αμφισβήτησαν την ταυτοποίηση με το συγκεκριμένο μοντέλο.