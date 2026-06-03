Ελλάδα

Φωτιά στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας, ρίψεις νερού από 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη

Στο σημείο επιχείρησαν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα και δύο αεροσκάφη
Πυροσβεστικό αεροσκάφος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ /EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας το μεσημέρι της Τετάρτης (3.6.26).

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική στη Φωκίδα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα και δύο αεροσκάφη.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

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