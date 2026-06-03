Φωτιά στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας, ρίψεις νερού από 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας το μεσημέρι της Τετάρτης (3.6.26).

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική στη Φωκίδα.

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Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα και δύο αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Α/Φ . Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.