Αυτοκίνητο στην Κεφαλονιά έπεσε από γκρεμό: Νεκρός 23χρονος – Δείτε φωτογραφίες

Τραγικός θάνατος για έναν 23χρονο που έπεσε με το αυτοκίνητό του από γκρεμό στην Κεφαλονιά. Το τροχαίο δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13.09.2025), κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο.

Ο 23χρονος άφησε την τελευταία του πνοή όταν έπεσε με το αυτοκίνητό του από τον γκρεμό, στη διαδρομή Σκάλα – Πόρος, στην Κεφαλονιά, καταλήγοντας στη θάλασσα. Στο σημείο έσπευσε αμέσως η πυροσβεστική και εθελοντές, βλέποντας πως το όχημά του έχει καταστραφεί. πλήρως.

Από τις φωτογραφίες του αυτοκινήτου φαίνεται πως ήταν αδύνατον ο νεαρός να βγει ζωντανός. Εν τέλει οι πυροσβέστες τον απεγκλώβισαν αλλά ήταν ήδη πολύ αργά.

Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του νησιού όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.