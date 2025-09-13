Ελλάδα

Αυτοκίνητο στην Κεφαλονιά έπεσε από γκρεμό: Νεκρός 23χρονος – Δείτε φωτογραφίες

Από τις φωτογραφίες του κατεστραμμένου αυτοκινήτου φαίνεται πως ήταν αδύνατον ο νεαρός να βγει ζωντανός - Οι πυροσβέστες τον απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του
Αυτοκίνητο

Τραγικός θάνατος για έναν 23χρονο που έπεσε με το αυτοκίνητό του από γκρεμό στην Κεφαλονιά. Το τροχαίο δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13.09.2025), κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο.

Ο 23χρονος άφησε την τελευταία του πνοή όταν έπεσε με το αυτοκίνητό του από τον γκρεμό, στη διαδρομή Σκάλα – Πόρος, στην Κεφαλονιά, καταλήγοντας στη θάλασσα. Στο σημείο έσπευσε αμέσως η πυροσβεστική και εθελοντές, βλέποντας πως το όχημά του έχει καταστραφεί. πλήρως.

Αυτοκίνητο

Αυτοκίνητο

Αυτοκίνητο

Αυτοκίνητο

Από τις φωτογραφίες του αυτοκινήτου φαίνεται πως ήταν αδύνατον ο νεαρός να βγει ζωντανός. Εν τέλει οι πυροσβέστες τον απεγκλώβισαν αλλά ήταν ήδη πολύ αργά.

Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του νησιού όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ελλάδα
Στην Ψέριμο το δημοτικό σχολείο ανοίγει ξανά μετά από 17 χρόνια και δίνει ελπίδα στους κατοίκους
Μετά από 17 χρόνια σιωπής, το δημοτικό σχολείο της Ψερίμου άνοιξε ξανά τις πόρτες του – Πέντε παιδιά και η δασκάλα τους δίνουν την ελπίδα ότι η κοινότητα θα παραμείνει ζωντανή παρά την απομόνωση
Το νησί της Ψερίμου
Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι δομές υποστήριξης – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Ο αυτισμός είναι μη αναστρέψιμη δια βίου διαταραχή και μπορεί να γίνει αντιληπτή ακόμη και από 14 μηνών - Οι γονείς δικαιούνται θεραπείες ειδικής αγωγής οι οποίες συνταγογραφούνται ετησίως
Παιδί 2
