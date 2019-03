Born to be murdered: Η ταινία που θα… κλείσει δρόμους στην Αθήνα την Κυριακή!

Η «καρδιά» του κέντρου θα γίνει… κινηματογραφικό σετ τόσο την Κυριακή όσο την (Καθαρά) Δευτέρα. Και αυτό γιατί η πλατεία Συντάγματος και οι δρόμοι της Αθήνας θα φιλοξενήσουν τα γυρίσματα της ταινίας Born to be murdered.

Στα γυρίσματα της Κυριακής, η Τροχαία θα διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων από τις 07.00 το πρωί έως τις 18.00 το απόγευμα όπως ανακοίνωσε ο δήμος Αθηναίων. Τις ώρες αυτές ο χώρος της πλατείας θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Την Καθαρά Δευτέρα τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν και πάλι τις ώρες 07.00 με 18.00 επί της Πλατείας Συντάγματος και περιμετρικά επί του πεζοδρομίου μπροστά από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Την Καθαρά Δευτέρα, πάντως, δεν θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Born to be murdered: Λίγα λόγια για την ταινία

Πρόκειται για μια ταινία δράσης και μυστηρίου, αμερικανο-ιταλική κινηματογραφική παραγωγή, του σκηνοθέτη Luca Guadagnino (σ.σ. έχει σκηνοθετήσει και την οσκαρική ταινία Call me by your name), η οποία θα γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα και αναμένεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2020.

Πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο Τζον Ντέιβιντ Ουάισινγκτον, γιος του σπουδαίου Ντένζελ Ουάσινγκτον, που φέτος πρωταγωνίστησε στην οσκαρική ταινία του Σπάικ Λι, BlacKkKlansman.

Πριν έρθουν στην Αθήνα για γυρίσματα, οι συντελεστές της ταινίας Born to be murdered είχαν βρεθεί, στις αρχές Φεβρουαρίου, στα Τρίκαλα, όπου έκαναν γυρίσματα.