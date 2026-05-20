Κλινικές μελέτες: Ξεκινάει νέα ενημερωτική εκστρατεία με στόχο να αναπτυχθούν περισσότερο στην Ελλάδα

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται και πάλι οι κλινικές μελέτες και τα πολλαπλά οφέλη που παρέχουν στους ασθενείς, στο σύστημα Υγείας και στην οικονομία, αφού ξεκινάει μία νέα ενημερωτική εκστρατεία για αυτές, η Συμμαχία για την Προώθηση της Αξίας των Κλινικών Μελετών.

Η εκστρατεία για τις κλινικές μελέτες παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου που διεξήχθη στο Υπουργείο Υγείας, με αφορμή την σημερινή (20/5/2026) Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών. Όπως επισημάνθηκε, από το 2019 λαμβάνονται διαρκώς πρωτοβουλίες από την πολιτική ηγεσία, με στόχο να αυξηθούν οι κλινικές μελέτες που διεξάγονται στην Ελλάδα.

Στόχος των πρωτοβουλιών ήταν να αρθούν τα εμπόδια που έως πρότινος καθυστερούσαν σημαντικά την έγκριση και τη διενέργειά τους.

Η προσπάθεια αυτή απέδωσε τους πρώτους καρπούς. Το 2019 οι αιτήσεις για κλινικές μελέτες στην Ελλάδα ήταν 158. Το 2023 είχαν φτάσει τις 183. Μία χρονιά αργότερα ήταν 212. Το 2025 όμως έφτασαν τις 272. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, σύμφωνα με τους ομιλητές.

«Οι κλινικές μελέτες αποτελούν μεγάλη προτεραιότητα για το υπουργείο Υγείας. Πρώτα απ’ όλα γιατί εξασφαλίζουν ταχύτερη πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες και μπορεί να σώσουν τη ζωή τους», είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Συμβάλλουν επίσης στην βελτίωση της τεχνογνωσίας και στην εξέλιξη της γενικότερης παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Επιπλέον, δημιουργούν επενδύσεις και πολλές νέες θέσεις εργασίας.

«Για εμάς, οι κλινικές μελέτες είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Όχι κάτι που έχουμε βάλει στον αυτόματο πιλότο», τόνισε ο υπουργός.

Τι άλλαξε

Η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη υπογράμμισε πως οι κλινικές μελέτες παρέχουν ανεκτίμητα οφέλη στους ασθενείς, το ΕΣΥ και την Εθνική Οικονομία. Στην πραγματικότητα, η ανάπτυξή τους αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες επιστημονικής, κοινωνικής και οικονομικής προόδου μιας χώρας, πρόσθεσε.

Από το 2019 η Ελλάδα έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την προώθηση των κλινικών μελετών. Η αρχή έγινε με τη σύσταση της Ομάδα Εργασίας για την Προώθηση των Κλινικών Μελετών και της Βιοϊατρικής Έρευνας.

Οι εργασίες της ομάδας εντόπισαν τα προβλήματα (π.χ. χρονοβόρες εγκριτικές διαδικασίες, ελλείψεις επαρκών κινήτρων, περιορισμένη συμμετοχή κ.λπ.) και άρχισαν να λαμβάνονται πολιτικές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν.

Η πιο πρόσφατη ήταν η υπογραφή στις αρχές του έτους Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τις κλινικές μελέτες, η οποία έθεσε χρονικά όρια στην κατάθεση των αιτήσεων για την διεξαγωγή τους, ώστε να μειωθεί δραστικά ο χρόνος έως την έναρξή τους.

Έτσι, από το ελάχιστο των 3-4 μηνών που χρειάζονταν από την κατάθεση μιας αίτησης στο ΕΟΦ έως ότου αρχίσει η μελέτη, τώρα πια χρειάζονται πρακτικά λίγες εβδομάδες.

Νέες πρωτοβουλίες

«Υπάρχουν όμως ακόμα προκλήσεις και λαμβάνουμε νέες πρωτοβουλίες», τόνισε η κυρία Βιλδιρίδη . Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται τα αυτοτελή τμήματα κλινικών μελετών που ιδρύονται σταδιακά στα νοσοκομεία και η ίδρυση του Εθνικού Μητρώου Βιοϊατρικής Έρευνας. Το Μητρώο έχει παραδοθεί από τον ανάδοχο και σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία. Σε αυτό θα έχουν πρόσβαση όλοι, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών.

Υπό μελέτη, εξ άλλου, βρίσκονται και πολλές άλλες πρωτοβουλίες, ακόμα και η δυνατότητα κατ’ οίκον διεξαγωγής κλινικών μελετών, υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και έλεγχο, πρόσθεσε η Βιλδιρίδη.

«Οι μελέτες γίνονται με τους ασθενείς»

Οι κλινικές μελέτες που διεξάγονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολλές. Ανέρχονται σε 4.000, δήλωσε η κυρία Ευαγγελία Κοράκη, Πρόεδρος του HACRO (Ελληνικός Σύλλογος Επιχειρήσεων Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών – CROs) και Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της CORONIS Research.

Από αυτές, αρκετές διεξάγονται στην χώρα μας, αλλά θα μπορούσαν να είναι περισσότερες, τόνισε. Και αυτό διότι η Ελλάδα:

Έχει πολύ καλό επιστημονικό προσωπικό

Έχει μεγάλη γεωγραφική διασπορά του προσωπικού αυτού, επομένως μπορούν να διεξάγονται σε πολλές περιοχές οι μελέτες

Το κόστος των μελετών είναι ακόμα σχετικά χαμηλό

Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση για να διεξαχθούν κλινικές μελέτες είναι να συμμετάσχουν οι ασθενείς σε αυτές, τόνισε. «Έχουν γίνει πολλά βήματα προόδου, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε κλινικές μελέτες χωρίς τους ασθενείς. Οι κλινικές μελέτες δεν γίνονται για τους ασθενείς, αλλά με τους ασθενείς», επισήμανε.

Η συμμετοχή τους απαιτεί σωστή ενημέρωση, ώστε να μπορούν να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές.

Στόχος η καταπολέμηση της άγνοιας

Ακριβώς αυτή είναι η σημασία της νέας, μεγάλης ενημερωτικής εκστρατείας που αρχίζει στην χώρα μας. Ο τίτλος της είναι «Συμμετέχω γιατί έχω γνώση, όφελος, εμπιστοσύνη».

«Η συμμετοχή προϋποθέτει εμπιστοσύνη και η ανάπτυξη της κλινικής έρευνας προϋποθέτει συμμετοχή», υπογράμμισε η κυρία Κοράκη. Και συμπλήρωσε: «Σαν HACRO πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντική η στιγμή αυτή. Πιστεύουμε ότι η πρόοδος που έχει γίνει θεσμικά και η ενημέρωση του κόσμου θα έχει σημαντικά οφέλη».

Πηγή: iatropedia.gr