Αμαλιάδα: Άγρια επίθεση 13χρονων σε συμμαθήτριά τους – Τις χώρισε η καθηγήτριά τους, στο νοσοκομείο το θύμα

Άγρια επίθεση δέχθηκε ένα κορίτσι 13 χρόνων από δύο συμμαθήτριές του, έξω από το σχολείο τους στην Αμαλιάδα, το πρωί της Τετάρτης (20.05.2026). Ο λόγος φαίνεται πως ήταν προσωπική κόντρα που ξέσπασε πριν από κάποια χρόνια.

Η επίθεση έγινε έξω από γυμνάσιο της Αμαλιάδας, όταν οι δύο 13χρονες προσέγγισαν την συμμαθήτριά τους και ξεκίνησαν να λογομαχούν. Η κατάσταση πήρε γρήγορα διαστάσεις με αποτέλεσμα τα δύο κορίτσια, σύμφωνα με την καταγγελία, να χτυπήσουν με σφοδρότητα την 13χρονη και να της τραβήξουν τα μαλλιά.

Καθηγήτρια που είχε εφημερίδα αντιλήφθηκε το τι συνέβαινε και έσπευσε στο σημείο χωρίζοντας τα κορίτσια.

Η 13χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Παίδων στην Πάτρα έχοντας τραύματα σε πλάτη και χέρια.

Ο πατέρας της ανήλικης μετέβη στην Ασφάλεια Ήλιδας και υπέβαλε μήνυση.

Το εν λόγω περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε 13χρονη από συμμαθήτριες της στην Πάτρα. Το νεαρό θύμα κατήγγειλε πως την χτύπησαν άγρια και τραβούσαν τον ξυλοδαρμό της σε βίντεο με αποτέλεσμα να γίνουν 2 συλλήψεις.

Πληροφορίες από patrisnews.com

