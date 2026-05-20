Ρόδος: Οδύνη στην κηδεία της 57χρονης μητέρας και της 26χρονης κόρης της που σκοτώθηκαν στο τροχαίο

Βασίλης Σακουλέβας
Σε κλίμα βαθιά θλίψης και συγκίνησης πραγματοποιείται το πρωί της Τετάρτης (20.5.26) η κηδεία της 57χρονης μητέρας και της 26χρονης κόρης της που έχασαν την ζωή του στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής στη Ρόδο

Προσερχόμενοι στην κηδεία με λουλούδια στα χέρια και ένα γιατί στα χείλη τους φίλοι και συγγενείς θα πουν το τελευταίο αντίο στις δύο γυναίκες που ο χρόνος για αυτές σταμάτησε την Κυριακή, όταν πάνω στο αυτοκίνητό τους έπεσε το όχημα που οδηγούσε ο 44χρονος.

Η 57χρονη είχε ρεπό από την δουλειά της και είχε κανονίσει να πάει με την 26χρονη κόρη της και με κάποιες άλλες φίλες της για φαγητό όμως η μοίρα του επιφύλασσε ένα άσχημο παιχνίδι. Μάλιστα, φίλες των δύο άτυχων γυναικών στα social media κάνουν λόγο για δύο γυναίκες που ήταν η χαρά της ζωής. 

Το χρονικό του σοκαριστικού τροχαίου

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 14:36 και το το αυτοκίνητο των δύο γυναικών έχει σταματήσει στο φανάρι και περιμένει να στρίψει αριστερά, την ώρα που ξεκινάει ένας οδηγός από το αντίθετο ρεύμα τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και τρακάρει με το όχημα των γυναικών όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους. 

Την ίδια ώρα στο ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 45χρονος οδηγός του σπορ αμαξιού, ο οποίος είχε πάρει προθεσμία για να απολογηθεί και του έχουν ασκηθεί δύο ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα η πρώτη αφορά επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε ο θάνατος άλλων και η δεύτερη αφορά ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή.

