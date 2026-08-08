Daily Mail: Η πορεία του 26χρονου Αφγανού από τη Μόρια και την οικογενειακή ζωή στην κατηγορία για ανθρωποκτονία – «Φερόταν σαν εργένης»

Έφτασε στην Ελλάδα μέσα από ένα ριψοκίνδυνο ταξίδι πριν από 10 χρόνια. Κατάφερε με κόπο να σταθεί στα πόδια, έφτιαξε οικογένεια αλλά όλα άλλαξαν σε λίγες μέρες. Ο λόγος για τον 26χρονο Αφγανό που πλέον βρίσκεται προφυλακισμένος για την δολοφονίας της άτυχης 38χρονης από τη Βρετανία, που εντοπίστηκε νεκρή και σε προχωρημένη σήψη μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Η υπόθεση έχει συγκλονίζει την Ελλάδα αλλά και τη Βρετανία με την Daily Mail – και τον βρετανικό τύπο εν γένει – να αφιερώνει εκτενή ρεπορτάζ για την δολοφονία της 38χρονης, η οποία βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

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Ο 26χρονος αρνείται ότι σκότωσε την άτυχη Βρετανίδα, ωστόσο, σύμφωνα με τη Daily Mail, έχει παραδεχθεί ότι απομάκρυνε τη σορό της, πήρε το κινητό της και χρησιμοποίησε τις τραπεζικές της κάρτες, σήκωσε μεγάλα χρηματικά ποσά ενώ φέρεται να έστειλε και μηνύματα σε ανθρώπους του περιβάλλοντός της, ώστε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ήταν ακόμη ζωντανή.

Παράλληλα, κάμερες ασφαλείας τον έχουν καταγράψει να μεταφέρει μαύρη βαλίτσα, στην οποία βρισκόταν η σορός της Λίζα, προς ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αρχική ιατροδικαστική εξέταση δεν είχε καταλήξει σε σαφή αιτία θανάτου.

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Η ζωή του 26χρονου από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα

Ο 26χρονος είχε φτάσει στη Λέσβο το 2016, αφού προηγουμένως είχε περάσει από το Ιράν και την Τουρκία, πληρώνοντας διακινητές.

Όπως είχε περιγράψει ο ίδιος σε δημοσιογράφο που επισκέφθηκε το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια, «αυτή είναι η ζωή μου. Δεν έχω οικογένεια. Η οικογένειά μου είναι όλοι νεκροί».

Ο ίδιος υποστήριζε ότι ο πατέρας του, ο οποίος ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, διοικητής στον αφγανικό στρατό, σκοτώθηκε από Ταλιμπάν όταν ο ίδιος ήταν τεσσάρων ετών. Ένας μεγαλύτερος αδελφός του φέρεται να απήχθη και έκτοτε να εξαφανίστηκε, ενώ η μητέρα του, η μεγαλύτερη αδελφή του και ο μικρότερος αδελφός του, σύμφωνα με την αφήγησή του, σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση στην Καμπούλ το 2015.

Έχοντας φτάσει στην Ελλάδα, ο 26χρονος άρχισε να συμμετέχει ως εθελοντής σε χριστιανική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη Μόρια και στη συνέχεια ασπάστηκε τον ευαγγελικό χριστιανισμό, ενώ τελικά έλαβε άσυλο.

Η Daily Mail αναφέρει ότι η μεταστροφή του στο χριστιανικό δόγμα είχε αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της δημόσιας εικόνας του ως πρόσφυγα.

Ο γάμος με την Αμερικανίδα και η φιλανθρωπική δράση

Ο 26χρονος γνώρισε τη μελλοντική σύζυγό του όταν εκείνη βρέθηκε στη Λέσβο ως νεαρή χριστιανή εθελόντρια. Οι δύο τους έγιναν φίλοι και στη συνέχεια ζευγάρι, ενώ παντρεύτηκαν στην Ελλάδα το 2023.

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονταν σε φωτογραφίες από την Ελλάδα και ταξίδια σε ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ άλλων τη Ρώμη, το Μιλάνο, το Παρίσι, το Βερολίνο, το Άμστερνταμ και τις Βρυξέλλες.

Το ζευγάρι ίδρυσε το 2023 τη φιλανθρωπική οργάνωση, μέσω της οποίας, σύμφωνα με τη Daily Mail, παρείχε τρόφιμα, βρεφικό γάλα και φάρμακα σε οικογένειες που είχαν ανάγκη.

Ο 26χρονος ασχολούνταν παράλληλα με την πυγμαχία και την προσωπική εκγύμναση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το τελευταίο διάστημα είχαν εμφανιστεί εντάσεις στον γάμο του. Φίλοι του ζευγαριού υποστήριξαν ότι η σύζυγος του 26χρονου είχε παρατηρήσει αλλαγές στη συμπεριφορά του και θεωρούσε ότι είχε απομακρυνθεί από τη χριστιανική πίστη, ενώ φέρεται να ανησυχούσε και για τις συχνές επισκέψεις του σε γυμναστήρια και μπαρ. Φίλοι του ζευγαριού ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Σύχναζε σε μπαρ σα να ήταν ελεύθερος».

Πώς γνωρίστηκαν με τη Λίζα

Η 38χρονη Βρετανίδα είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ιεραποστολικής της δράσης και είχε συνεργαστεί με οργανώσεις που παρείχαν υποστήριξη σε πρόσφυγες και μετανάστες. Η Λίζα είχε γνωρίσει το ζευγάρι μέσω της εθελοντικής τους δράσης στην Αθήνα.

Η οικογένειά της την περιέγραψε σε ανακοίνωσή της ως «καλοσυνάτη και ανιδιοτελή», ενώ το δημοσίευμα αναφέρεται και στη μακρά σχέση της με τη φιλανθρωπική και ιεραποστολική δράση.

Η Λίζα βρισκόταν στην Ελλάδα από τα τέλη Ιουνίου. Αρχικά έμενε στην περιοχή του Κερατσινίου και στη συνέχεια μετακινήθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Ρεθύμνου, το οποίο χρησιμοποιούσε η οργάνωση του ζευγαριού. Η σύζυγος του 26χρονου φέρεται να είπε στις Αρχές ότι η ίδια και η Λίζα είχαν γνωριστεί τον Φεβρουάριο, ενώ ο σύζυγός της συνέχισε να επικοινωνεί μαζί της και μετά τη γνωριμία τους.

Η νύχτα της 15ης Ιουλίου

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η Daily Mail, στις 15 Ιουλίου η σύζυγος του 26χρονου είδε μήνυμα που είχε στείλει η Λίζα στον σύζυγό της.

Το ίδιο βράδυ, όπως φέρεται να κατέθεσε, ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ο 26χρονος έλειπε από το σπίτι. Ελέγχοντας την εφαρμογή εντοπισμού τοποθεσίας, φέρεται να διαπίστωσε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου έμενε η Λίζα.

Όταν τον ρώτησε, εκείνος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε βγει για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα και ότι είχε μεταβεί στο διαμέρισμα προκειμένου να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.

Η σορός της Λίζα εντοπίστηκε τρεις ημέρες αργότερα, στις 18 Ιουλίου, μέσα σε βαλίτσα.

Η καταγγελία της συζύγου και η σύλληψη

Η σύζυγος του 26χρονου φέρεται να άρχισε να έχει υποψίες όταν έλαβε μηνύματα από το κινητό της Λίζα, τα οποία, όπως είπε στους αστυνομικούς, δεν έμοιαζαν με τον τρόπο με τον οποίο έγραφε η ίδια.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, της φάνηκε περίεργη τόσο η χρήση συγκεκριμένων emoji όσο και το ύφος των μηνυμάτων.

Στη συνέχεια απευθύνθηκε στην αστυνομία και εξέφρασε τις ανησυχίες της για την τύχη της Λίζα και για πιθανή εμπλοκή του συζύγου της.

Οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στα οποία ο 26χρονος καταγράφεται να βγαίνει από το διαμέρισμα στην οδό Ρεθύμνου μεταφέροντας βαλίτσα. Ο 26χρονος συνελήφθη την 1η Αυγούστου.

Τι υποστηρίζει ο 26χρονος

Μετά τη σύλληψή του, ο 26χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι βρήκε τη Λίζα σε πολύ κακή κατάσταση στο μπάνιο το βράδυ της 15ης Ιουλίου. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η 38χρονη «έβγαζε κάτι σαν νερό από το στόμα της» και δεν ανταποκρινόταν όταν της μιλούσε.

Ισχυρίστηκε ότι επέστρεψε την επόμενη ημέρα και τη βρήκε νεκρή. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι πανικοβλήθηκε και ζήτησε τη συμβουλή ενός ηλικιωμένου άνδρα που βρισκόταν κοντά σε στάση λεωφορείου. Ισχυρίστηκε, ο άνδρας του είπε να απομακρύνει τη σορό από το διαμέρισμα, προκειμένου να μην μπλέξει.

Ο 26χρονος φέρεται στη συνέχεια να τοποθέτησε τη σορό της Λίζα σε βαλίτσα και να τη μετέφερε με το αυτοκίνητο της συζύγου του σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Υποστήριξε ακόμη ότι ο ηλικιωμένος άνδρας, τον οποίο αποκάλεσε «Νίκο», τον εκβίαζε ζητώντας χρήματα και ότι μέρος των χρημάτων που φέρεται να πήρε χρησιμοποιώντας τις τραπεζικές κάρτες της Λίζα προοριζόταν για εκείνον.

Ο 26χρονος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις σχετικές με όπλα. Κατά την έρευνα στο σπίτι του, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εντοπίστηκαν ένα πιστόλι τύπου Glock ρέπλικα και ένα μαχαίρι στρατιωτικού τύπου.