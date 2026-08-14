Ελλάδα

Δεκαπενταύγουστος: Πως θα κινηθούν μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ – Πιο αραιά τα δρομολόγια

Το Σάββατο 15 Αυγούστου οι γραμμές 2 και 3 του μετρό καθώς και οι γραμμές Τ6 και Τ7 του τραμ θα λειτουργήσουν καθ' όλο το 24ωρο όπως κάθε Σάββατο
Μετρό
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Με Κυριακάτικο πρόγραμμα και αυτό των αργιών θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα τον Δεκαπενταύγουστο με τα δρομολόγια να είναι πιο αραιά.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει ότι κατά την διάρκεια του Δεκαπενταύγουστου θα λειτουργήσουν ως εξής:

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Παρασκευή 14 & Δευτέρα 17 Αυγούστου: Εφαρμόζεται Έκτακτο Πρόγραμμα (βασισμένο στο πρόγραμμα Καθημερινής).

Σάββατο 15 Αυγούστου: Ισχύει πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές.

Για τη καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού , οι γραμμές οι οποίες λειτουργούν καθ’ όλο το 24ωρο θα λειτουργήσουν κανονικά όπως κάθε Σάββατο

Κυριακή 16 Αυγούστου: Ισχύει πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές.

Το επιβατικό κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται αναλυτικά για το ημερήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων, για όλες τις αστικές και περιαστικές γραμμές, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού, της επίσης εφαρμογής oasa telematics καθώς και του πληροφοριακού μας κέντρου 11185.

Δρομολόγια μέσων σταθερής τροχιάς

Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς στις γραμμές 1,2 και 3 του Μετρό καθώς και στο Τραμ, κατά το χρονικό διάστημα του Δεκαπενταύγουστου 2026, μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.stasy.gr/

Το Σάββατο 15 Αυγούστου οι γραμμές 2 και 3 του μετρό καθώς και οι γραμμές Τ6 και Τ7 του τραμ θα λειτουργήσουν καθ’ όλο το 24ωρο όπως κάθε Σάββατο.

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Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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