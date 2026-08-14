Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι του Πειραιά για την άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris»

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί (14/8/2026) στο λιμάνι του Πειραιά με αφορμή την άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris».

Μέλη και υποστηρικτές της Παλαιστινιακής παροικίας μαζεύτηκαν στο λιμάνι του Πειραιά στο «ραντεβού» που δόθηκε στην πύλη Ε12, όπου υπήρχε έντονη παρουσία της αστυνομίας, με διμοιρίες ΜΑΤ και άλλες μονάδες της ΕΛ.ΑΣ για να επιτηρούν τον χώρο όπου έδεσε το κρουαζιερόπλοιο και ξεκίνησε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

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Η συγκέντρωση όσο και η πορεία που ακολούθησε εξελίχθηκε ομαλά, δίχως εντάσεις και ολοκληρώθηκε γύρω στις 9:30.

Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, ενώ κατεδίκασαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις πρακτικές των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και τον Λίβανο.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Όπως ανέφεραν οι διοργανωτές —ανάμεσά τους το March to Gaza Greece, το BDS Greece, η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας και εργατικά σωματεία— το βασικό αίτημα είναι η άμεση διακοπή κάθε στρατιωτικής, πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας της Ελλάδας με το Ισραήλ, ζητώντας να σταματήσει οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας στους σχεδιασμούς στη Μέση Ανατολή.