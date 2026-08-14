Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε 9χρονο στον Εύοσμο – Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του ζώου

Ο ανήλικος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης για παροχή πρώτων βοηθειών
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Βίαιη επίθεση από σκύλο τον οποίο κρατούσε από το λουρί η 44χρονη ιδιοκτήτης του δέχθηκε χθες, Πέμπτη (13/8/2026), ένας 9χρονος στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, η επίθεση σημειώθηκε στην πλατεία του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν τις 9 το βράδυ όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο σκύλος δάγκωσε τον 9χρονο στον γοφό.

Ο ανήλικος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης για παροχή πρώτων βοηθειών.

Αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το περιστατικό συνέλαβαν την 44χρονη, η οποία κατόπιν παραγγελίας της εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης, αφέθηκε ελεύθερη ενώ της επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

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