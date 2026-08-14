Τηλεφωνικές απάτες: Η ΑΙ στα «όπλα» των επιτήδειων – Μιμούνται φωνές συγγενών για να τους παίρνουν χρήματα

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει για ακόμα μία φορά η ΕΛΑΣ σχετικά με τις νέες πρακτικές των επιτήδειων που κάνουν τηλεφωνικές απάτες κατά ανυποψίαστων πολιτών. Μέσα στα νέα «όπλα» των δραστών και η AI.

H ΕΛΑΣ προειδοποιεί πως οι επιτήδειοι χρησιμοποιώντας ΑΙ, μιμούνται φωνές οικείων προσώπων των ανθρώπων που θέλουν να εξαπατήσουν. Στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την προστασία των πολιτών από τηλεφωνικές απάτες.

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Mην αποκαλύπτετε προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη απουσία σας από την οικία – διακόψτε την επικοινωνία – μην ανοίγετε την είσοδο του σπιτιού σας – ενημερώστε την Αστυνομία, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Μάλιστα οι πολίτες καλούνται να ενημερώσουν ηλικιωμένα συγγενικά πρόσωπα και ανήλικα μέλη της οικογένειας, «ώστε να γνωρίζουν ότι ακόμη και μία απολύτως γνώριμη φωνή στο τηλέφωνο μπορεί να έχει προκύψει μετά από τεχνική επεξεργασία ή τεχνητή αναπαραγωγή».

Η τελευταία μεθοδολογία από επιτήδειους που επιχειρούν να αποσπάσουν περιουσίες, τιμαλφή ή τους κόπους μίας ζωής είναι να προβαίνουν σε χρήση συστημάτων ή εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για τη μίμηση ή αναπαράσταση της φωνής οικείου προσώπου.

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Εκδηλώνεται ως εξής:

αρχικά, πολίτης δέχεται παραπλανητική τηλεφωνική κλήση, για παράδειγμα από άτομο που εμφανίζεται ως εκπρόσωπος εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, κατά τη διάρκεια της οποίας πιθανολογείται ότι καταγράφεται δείγμα της φωνής του,

ακολούθως, οι δράστες τηλεφωνούν σε οικείο του πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται στην κατοικία, και προσποιούνται υπαλλήλους ή τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ,

επικαλούνται δήθεν βλάβη ή διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και ζητούν να επιτραπεί η είσοδος στην οικία σε πρόσωπα που παρουσιάζονται ως τεχνικοί και

κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ακούγεται στο υπόβαθρο φωνή που προσομοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό με εκείνη του συγγενικού προσώπου, να παροτρύνει το υποψήφιο θύμα να συνεργαστεί και να ακολουθήσει τις οδηγίες των καλούντων.

Παρότι ο αριθμός των μέχρι στιγμής καταγεγραμμένων περιστατικών είναι περιορισμένος, η ενημέρωση των πολιτών κρίνεται αναγκαία, καθώς η έγκαιρη αναγνώριση της συγκεκριμένης μεθόδου μπορεί να αποτρέψει την εξαπάτηση, ιδίως ανήλικων παιδιών και ηλικιωμένων συγγενών, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Για την προστασία τους, οι πολίτες καλούνται:

να διακόπτουν αμέσως κάθε ύποπτη τηλεφωνική επικοινωνία,

να μην αποκαλύπτουν προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία, πληροφορίες για τη σύνθεση του νοικοκυριού ή για ενδεχόμενη απουσία τους από την οικία,

να μην θεωρούν ότι μία γνώριμη φωνή αποτελεί από μόνη της επαρκή επιβεβαίωση της ταυτότητας του προσώπου που ακούγεται,

να τερματίζουν την κλήση και να επικοινωνούν οι ίδιοι με το συγγενικό τους πρόσωπο, καλώντας σε τηλεφωνικό αριθμό που ήδη γνωρίζουν,

να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του προσώπου που καλεί (π.χ. μέσω ερώτησης ή πληροφορίας που γνωρίζουν αποκλειστικά τα μέλη της οικογένειας ή μέσω κάποιας προκαθορισμένης λέξης ή φράσης ασφαλείας),

να μην ανοίγουν την είσοδο και να μην επιτρέπουν την πρόσβαση αγνώστων στην οικία αποκλειστικά βάσει τηλεφωνικής υπόδειξης, ακόμη και αν κατά τη συνομιλία ακούγεται η φωνή συγγενικού προσώπου,

να μην παραδίδουν και να μην τοποθετούν χρήματα ή τιμαλφή σε σημεία που τους υποδεικνύονται τηλεφωνικά,

να επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε προγραμματισμένη εργασία επικοινωνώντας οι ίδιοι με τον Οργανισμό ή τον Φορέα, αποκλειστικά μέσω του επίσημου αριθμού επικοινωνίας του και

να ενημερώνουν άμεσα τα οικεία τους πρόσωπα εάν έχουν προηγουμένως δεχθεί ύποπτη τηλεφωνική κλήση.

Υπενθυμίζεται ότι κανένας πραγματικός τεχνικός έλεγχος δεν απαιτεί την αποκάλυψη του σημείου φύλαξης ή την παράδοση χρημάτων, κοσμημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων.

Σε περίπτωση ύποπτης τηλεφωνικής επικοινωνίας ή εμφάνισης αγνώστων στην οικία, ακόμη και αν δεν ολοκληρώθηκε η εξαπάτηση, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα την Ελληνική Αστυνομία, καλώντας στο 100 ή στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, και να διατηρούν, εφόσον είναι δυνατό, τον αριθμό από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η κλήση και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.