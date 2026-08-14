Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή σήμερα ο 59χρονος που έβαλε 6 φωτιές στη Σίνδο – Τι θα υποστηρίξει

Ενώπιων ανακριτή θα βρεθεί σήμερα (14.08.2026) ο 59χρονος που έβαλε 6 φωτιές στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης, σε διάστημα 3 ημερών.

Ο 59χρονος συνελήφθη την Τετάρτη καθώς φάνηκε σε βίντεο να βάζει φωτιά στη Σίνδο. Κατηγορείται πως προκάλεσε συνολικά 6 εμπρησμούς ενώ κατά την απολογία του, ζήτησε συγγνώμη. Ισχυρίστηκε μάλιστα πως έβαλε τις φωτιές καθώς είχε κουραστεί από την δουλειά του.

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Οι αρχές έφτασαν γρήγορα στα ίχνη του μετά από νέο συμβάν στη Σίνδο. Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας επιχείρησης της περιοχής, φαίνεται να βγαίνει από το αυτοκίνητό του και να προσεγγίζει πυκνή βλάστηση. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ξεσπά φωτιά.

Όπως αποκαλύφθηκε από την έρευνα, ο 59χρονος χρησιμοποιούσε χαρτοπετσέτες ως προσάναμμα, τις οποίες άναβε πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

Και σήμερα, ο 59χρονος φέρεται να δηλώσει μετανιωμένος για τις πράξεις του.

Αναλύοντας τις κινήσεις του, οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο τρόπος δράσης του μοιάζει αρκετά με ακόμα 5 υποθέσεις εμπρησμών στην ευρύτερη περιοχή.