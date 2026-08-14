Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή σήμερα ο 59χρονος που έβαλε 6 φωτιές στη Σίνδο – Τι θα υποστηρίξει

Ο 59χρονος χρησιμοποιούσε χαρτοπετσέτες ως προσάναμμα, τις οποίες άναβε πριν απομακρυνθεί από σημείο με πυκνή βλάστηση
Στιγμιότυπο από έναν από τους έξι εμπρησμούς που έκανε ο 59χρονος στη Σίνδο
Στιγμιότυπο από έναν από τους έξι εμπρησμούς που έκανε ο 59χρονος στη Σίνδο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ενώπιων ανακριτή θα βρεθεί σήμερα (14.08.2026) ο 59χρονος που έβαλε 6 φωτιές στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης, σε διάστημα 3 ημερών.

Ο 59χρονος συνελήφθη την Τετάρτη καθώς φάνηκε σε βίντεο να βάζει φωτιά στη Σίνδο. Κατηγορείται πως προκάλεσε συνολικά 6 εμπρησμούς ενώ κατά την απολογία του, ζήτησε συγγνώμη. Ισχυρίστηκε μάλιστα πως έβαλε τις φωτιές καθώς είχε κουραστεί από την δουλειά του.

Οι αρχές έφτασαν γρήγορα στα ίχνη του μετά από νέο συμβάν στη Σίνδο. Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας επιχείρησης της περιοχής, φαίνεται να βγαίνει από το αυτοκίνητό του και να προσεγγίζει πυκνή βλάστηση. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ξεσπά φωτιά.

Όπως αποκαλύφθηκε από την έρευνα, ο 59χρονος χρησιμοποιούσε χαρτοπετσέτες ως προσάναμμα, τις οποίες άναβε πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

Και σήμερα, ο 59χρονος φέρεται να δηλώσει μετανιωμένος για τις πράξεις του.

Αναλύοντας τις κινήσεις του, οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο τρόπος δράσης του μοιάζει αρκετά με ακόμα 5 υποθέσεις εμπρησμών στην ευρύτερη περιοχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
85
84
73
65
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δεκαπενταύγουστος στα Δωδεκάνησα: Προσκυνήματα και πανηγύρια για την Κοίμηση της Θεοτόκου – Τα έθιμα που ενώνουν τα νησιά
Από τη Ρόδο και την Κάρπαθο μέχρι την Κάσο, τη Σύμη, την Τήλο, τη Χάλκη, τη Νίσυρο, την Κω, την Κάλυμνο, τη Λέρο, την Αστυπάλαια και την Πάτμο, η Κοίμηση της Θεοτόκου κατέχει ξεχωριστή θέση στη θρησκευτική και κοινωνική ζωή
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Newsit logo
Newsit logo