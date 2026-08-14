Ελλάδα

Φωτιά στη Χαλκιδική: 3.500 στρέμματα η καμένη έκταση στη Σιβήρη – Ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα, φόβοι για νέες αναζωπυρώσεις

H έκταση αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασσάνδρας – Συνεχίζεται η μάχη με τις διάσπαρτες εστίες
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
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Ανυπολόγιστες ζημιές αφήνει πίσω της η φωτιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής το μεσημέρι της Πέμπτης και μαίνεται ακόμα και σήμερα (14.08.2026). Σχεδόν 4.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη ενώ περίπου 8 σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και σήμερα το έργο κατάσβεσης στη Χαλκιδική αν και η εικόνα από το μέτωπο είναι πολύ βελτιωμένη καθώς δεν υπάρχει ενεργή εστία. Η μάχη ρίχνεται τώρα στις διάσπαρτες εστίες και στα «καντηλάκια» τα οποία οι αρχές προσπαθούν να σβήσουν άμεσα ώστε να μην υπάρξει νέα ανάφλεξη.

Η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης μιλά στο ΑΠΕ – ΜΠΕ για την πύρινη κόλαση που επικράτησε στην περιοχή, λέγοντας πως παρά τις μεγάλες ριπές του ανέμου που επικρατούσαν το ξημέρωμα, η πυροσβεστική κατάφερε να περιορίσει την φωτιά.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

«Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένας πολύ έντονος φόβος κατά τη διάρκεια της νύχτας μη μας φύγει η φωτιά με κατεύθυνση προς τη Φούρκα. Δεν μας ξέφυγε. Πιστεύω ότι θα πάρει χρόνο μέχρι να σβήσουν όλα τα “καντηλάκια” γιατί είναι πάρα πολλά, αλλά το κακό το ξεπεράσαμε», ανέφερε.

Ήδη με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να πετούν και τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, τα αεροπλάνα Καναντέρ και τα ελικόπτερα, ενώ η περιοχή υδροδοτείται και σταδιακά αποκαθιστάται και η ηλεκτροδότηση.

«Είμαστε εδώ όλο το βράδυ. Τα μηχανήματα της περιφέρειας και του δήμου κατάφεραν να κάνουν μεγάλες αντιπυρικές ζώνες από χθες το μεσημέρι. Με αυτό τον τρόπο βοηθήθηκαν πάρα πολύ οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν μας έφυγε η φωτιά», τόνισε ο κ. Κουφίδης.

Παράλληλα σημείωσε ότι στην περιοχή βρίσκεται ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας ενώ οι υπηρεσιακοί παράγοντες βρίσκονται σε διαρκή συνεννόηση με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά και με το δήμο Κασσάνδρας για να τεθεί ενδεχομένως σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Από εκεί και πέρα έχουν ενημερωθεί ήδη οι αρμόδιοι υπουργοί.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, εφόσον ολοκληρωθεί η κατάσβεση των εστιών της φωτιάς, θα ξεκινήσουν οι καταγραφές για τις αποζημιώσεις και η αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές.

«Δεν πρέπει να έχουν καεί πάνω από 7- 8 σπίτια και αυτά όχι ολοσχερώς, κάποια αυτοκίνητα ενώ σε ό,τι αφορά τη δασική έκταση που κάηκε η γενική εκτίμηση είναι 4.000 στρέμματα», σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διοικητής της Πυροσβεστικής της Χαλκιδικής.

«Ωστόσο όλα αυτά είναι ρευστά γιατί τώρα θα γίνουν οι καταγραφές όπως πρέπει. Ο δρόμος δεν έχει ανοίξει. Προτεραιότητα έχει να σβήσει εντελώς η φωτιά, να μπουν μέσα και τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να δούμε για πεσμένα καλώδια να μην έχουμε διάφορα και μετά με εντολή της Πυροσβεστικής θα ανοίξει και ο δρόμος» σχολίασε.

Πρόβλημα υπάρχει με τον βιολογικό καθαρισμό που έχει καεί ολοσχερώς και με κάποιες άλλες υποδομές, αλλά, όπως είπε ο κ. Κουφίδης, «το μόνο σίγουρο είναι ότι όλα αυτά θα πάρουν το δρόμο τους».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες στην Κασσάνδρα επισήμανε: «δεν προβλέπεται βροχή, καθώς όπως φαίνεται η βροχή θα φτάσει μέχρι τα Μουδανιά και την Ποτίδαια. Περιμένουμε ανέμους 5 Μποφόρ αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε 5 Μποφόρ τουλάχιστον εδώ στη διασταύρωση της Σίβηρης που είμαστε εμείς. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι οι καιρικές συνθήκες, θα είναι ευτύχημα».

Σχετικά με την υδροδότηση της περιοχής σημείωσε: «νερό υπάρχει γιατί από χθες προβλέψαμε και ήρθαν μεγάλες ηλεκτρογεννήτριες με αποτέλεσμα να δουλεύουν τα αντλιοστάσια. Δεν έχουμε πρόβλημα με το νερό. Όπως ενημερωνόμαστε και από τον δήμο έχουμε πολύ καλή ροή. Όσο βέβαια περνάει η μέρα και πηγαίνει η ηλεκτροδότηση παντού θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα».

χαλκιδικη
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η καμένη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασσάνδρας.

Για λόγους σύγκρισης, η μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε κάψει περίπου 77.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το ένα τέταρτο της Κασσάνδρας.

Στη Σίβηρη συνεχίζουν και επιχειρούν 227 πυροσβέστες, 57 οχήματα, 13 πεζοπόρα τμήματα, 6 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

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Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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