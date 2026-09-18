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Δεκατρία χρόνια από τη εν ψυχρώ δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Από το μαχαίρι του Ρουπακιά, στην ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής και την αποφυλάκιση Κασιδιάρη

Ο Παύλος Φύσσας
Μαργαρίτα Τζαγκαράκη
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Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (18.09.2026) από τη νύχτα που ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός στο Κερατσίνι. Η φετινή θλιβερή επέτειος αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς μόλις λίγες ημέρες πριν, στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Ήταν τα ξημερώματα της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, όταν ο 34χρονος μουσικός Παύλος Φύσσας, γνωστός στη μουσική σκηνή ως Killah P, άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Λίγες ώρες νωρίτερα, στην περιοχή της Αμφιάλης, είχε δεχθεί τρεις μαχαιριές, μία στο μηρό και δύο στον θώρακα, από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής, που την περίοδο εκείνη αποτελούσε και κοινοβουλετικό κόμμα.

«Ξανασυνάντησα τον γιο μου στις 3 μετά τα μεσάνυχτα στον νεκροθάλαμο του Γενικού Κρατικού Νίκαιας. Πολύς κόσμος γύρω μου, αλλά κανείς δεν μου μίλαγε. Μετά από λίγο είδα το άψυχο σώμα του. Προσπάθησα να τον ζεστάνω. Ήθελα να φύγουμε από κει μέσα. Δεν μπορούσα να τον αποχωριστώ. Τρεις μαχαιριές. Είδα τα τραύματα στον πνεύμονα και στην καρδιά», είναι τα συγκλονιστικά λόγια της μητέρας του, Μάγδας Φύσσα.

Το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου ο Παύλος Φύσσας βρισκόταν με φίλους του σε καφετέρια στο Κερατσίνι και παρακολουθούσαν αγώνα ποδοσφαίρου. Στην ίδια καφετέρια ήταν, μεταξύ άλλων, μια παρέα ακόμα δυο – τριών ατόμων. Σύμφωνα με την προανάκριση, υπήρξε ένταση ανάμεσα στις δύο παρέες. Στη συνέχεια, η δεύτερη παρέα άρχισε να καλεί ενισχύσεις. Συγκεντρώθηκε στην περιοχή ομάδα μελών της Χρυσής Αυγής. Ο Ρουπακιάς έφτασε στο σημείο με το αυτοκίνητό του και επιτέθηκε στον Φύσσα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα με μαχαίρι.

Ο Παύλος Φύσσας, λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του, υπέδειξε στους αστυνομικούς τον άνθρωπο που τον είχε μαχαιρώσει. Ο Ρουπακιάς συνελήφθη.

Η δολοφονία δεν αντιμετωπίστηκε ως ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είχε προηγηθεί μια σειρά επιθέσεων που είχαν αποδοθεί σε μέλη της Χρυσής Αυγής, μεταξύ αυτών η δολοφονία του Πακιστανού εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν στα Πετράλωνα και οι επιθέσεις σε Αιγύπτιους ψαράδες στο Πέραμα.

Η δίκη που ακολούθησε οδήγησε σε μία από τις σημαντικότερες δικαστικές αποφάσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η Χρυσή Αυγή ένοχη για εγκληματική οργάνωση με τη βούλα των ελληνικών δικαστηρίων.

Η ιστορική δίκη της Χρυσής Αυγής

Η μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015 και διήρκεσε περίπου 5,5 χρόνια.

Στις 7 Οκτωβρίου 2020, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε τη Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση και καταδίκασε μέλη της ηγεσίας της για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Ο Γιώργος Ρουπακιάς κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Η απόφαση αποτέλεσε κομβικό σημείο στην υπόθεση, καθώς το δικαστήριο δεν αντιμετώπισε τις επιμέρους επιθέσεις ως άσχετα μεταξύ τους περιστατικά, αλλά έκρινε την ηγεσία της Χρυσής Αυγής υπεύθυνη για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Η δικαστική διαδικασία δεν σταμάτησε εκεί. Στις 11 Μαρτίου 2026, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων εξέδωσε την απόφασή του σε δεύτερο βαθμό.

Οι ποινές για το λεγόμενο «διευθυντήριο» παρέμειναν στις 13 χρόνια κάθειρξης για τον Νίκο Μιχαλολιάκο, τον Ηλία Κασιδιάρη, τον Γιάννη Λαγό, τον Χρήστο Παππά, τον Γιώργο Γερμενή και τον Ηλία Παναγιώταρο, ενώ ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος καταδικάστηκε σε 10 χρόνια. Παράλληλα, επικυρώθηκε η ισόβια κάθειρξη του Γιώργου Ρουπακιά.

Η Μάγδα Φύσσα δεν έλειψε ούτε μια μέρα από τη δίκη της Χρυσής Αυγής
Η Μάγδα Φύσσα δεν έλειψε ούτε μια μέρα από τη δίκη της Χρυσής Αυγής / Eurokinissi

Μάγδα Φύσσα, η μάνα – σύμβολο που βγήκε μπροστά για την καταδίκη των ναζιστών

Σε όλη αυτή τη βασανιστική διαδρομή, η Μάγδα Φύσσα, η μητέρα του Παύλου Φύσσα, βρέθηκε σταθερά στο επίκεντρο. Η παρουσία της όλα αυτά τα χρόνια συνέδεσε τη δικαστική διαδικασία με τη μνήμη του γιου της.

«Εγώ κάνω ό,τι μπορώ να κάνω και για τον Παύλο και για όλα τα παιδιά εκεί έξω που θέλουν να είναι ελεύθερα» θα πει.

Χρειάστηκε να περάσουν 7 χρόνια για να μπορέσει το δικαστήριο να προχωρήσει στην έκδοση μιας ιστορικής απόφασης η οποία αναφέρει – κάτι που ήταν ήδη γνωστό στη συνείδηση του κόσμου – ότι η Χρυσή Αυγή έδρασε ως εγκληματική οργάνωση.

Η συγκλονιστική φωτογραφία της Μάγδας Φύσσα με υψωμένες γροθιές και το βλέμμα στον ουρανό
Η συγκλονιστική φωτογραφία της Μάγδας Φύσσα με υψωμένες γροθιές και το βλέμμα στον ουρανό / EUROKINISSI

Η Μάγδα Φύσσα ήταν κάθε μέρα στην αίθουσα του δικαστηρίου αντιμετωπίζοντας κατάματα όλους όσους – όπως αποδείχτηκε – υπήρξαν μέλη μίας εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε με σχέδιο. Ακόμα και τον δολοφόνο του παιδιού της.

Χιλιάδες κόσμου συσπειρώθηκε γύρω από τη μάνα – σύμβολο και στον αγώνα της για απονομή δικαιοσύνης για τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής. Αντιφασίστες, φοιτητές, μαθητές, μέλη κινημάτων, απλός κόσμος.

Κι έμειναν μέχρι και τη μέρα, που η Μάγδα Φύσσα άκουσε συγκινημένη την απόφαση του δικαστηρίου τόσο για τη δολοφονία του Παύλου όσο και για τα υπόλοιπα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής. Οι ναζιστές στη φυλακή.

Επεισόδιο στην δίκη της "Χρυσής Αυγής" ανάμεσα στην Μάγδα Φύσσα και τον κατηγορούμενο Γιάννη Λαγό, Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023
Επεισόδιο στην δίκη της "Χρυσής Αυγής" ανάμεσα στην Μάγδα Φύσσα και τον κατηγορούμενο Γιάννη Λαγό, Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Η οργισμένη αντίδραση κατά του Ρουπακιά

Οι στιγμές που συγκλόνισαν το πανελλήνιο στο δικαστήριο στη διάρκεια της πολυετούς διαδικασίας ήταν αρκετές. Μόλις η Μάγδα Φύσσα είχε ολοκληρώσει την κατάθεσή της – που διήρκησε δύο ημέρες – εκτόξευσε το μπουκάλι με το νερό που κρατούσε στα χέρια της εναντίον του δολοφόνου του γιου της.

«Αυτό για να με θυμάσαι…» είπε προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε όσους βρισκόντουσαν μέσα στην αίθουσα.

Ο Γιώργος Ρουπακιάς
Ο Γιώργος Ρουπακιάς / EUROKINISSI

Μία άλλη στιγμή που έμεινε χαραγμένη στα μάτια όλου του κόσμου ήταν όταν η εισαγγελέας της έδρας Αδαμαντία Οικονόμου είχε αναφέρει από την έδρα του δικαστηρίου ότι δεν είχε δοθεί εντολή για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Η Μάγδα Φύσσα πλησιάζει στην έδρα. «Να κάνω μια ερώτηση στην κυρία εισαγγελέα… Δεν αισθάνομαι καλά και πρέπει να φύγω. Να μου απαντήσετε σε κάτι σήμερα.. Σήμερα 18 του μήνα ο Παύλος κλείνει 75 μήνες νεκρός. Τον ξαναμαχαιρώσατε σήμερα; Αιμορραγεί η πληγή του. Θα ήθελα να απαντήσει…»

Η εικόνα της έξω από το δικαστήριο στις 7 Οκτωβρίου 2020, όταν ανακοινώθηκε η ιστορική απόφαση από την πρόεδρο του δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη, χαράχτηκε στη μνήμη όλων. «Ο Παύλος τα κατάφερε… Γιε μου». Μία κραυγή, γροθιές υψωμένες, βλέμμα στον ουρανό.

«Τα κατάφερες γιε μου» - Η κραυγή της Μάγδας Φύσσα
«Τα κατάφερες γιε μου» - Η κραυγή της Μάγδας Φύσσα / AP Photo / Petros Giannakouris

Πέντε χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 2026, μετά την τελεσίδικη απόφαση, η Μάγδα Φύσσα βρέθηκε ξανά έξω από το δικαστήριο.

Το ξέσπασμα της Μάγδας Φύσσα
Το ξέσπασμα της Μάγδας Φύσσα / EUROKINISSI

«Παύλο, τα καταφέραμε. Παύλο, τους νίκησες. Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω», ήταν τα λόγια της.

«Παύλο, τους ξεφτίλισες» - Η λυτρωτική δικαίωση της Μάγδας Φύσσα μετά την οριστική καταδίκη των μελών της Χρυσής Αυγής
«Παύλο, τους ξεφτίλισες» - Η λυτρωτική δικαίωση της Μάγδας Φύσσα μετά την οριστική καταδίκη των μελών της Χρυσής Αυγής, 11 Μαρτίου 2026 / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Η αποφυλάκιση Κασιδιάρη, 13 χρόνια μετά

Η φετινή επέτειος, ωστόσο, έρχεται σε μια διαφορετική συγκυρία.

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, τρεις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ο Ηλίας Κασιδιάρης πέρασε την πόρτα της εξόδου, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, από τις φυλακές Δομοκού, έχοντας ολοκληρώσει την έκτιση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Ηλίας Κασιδιάρης, αποφυλάκιση
Ο Ηλίας Κασιδιάρης κατά την αποφυλάκισή του από τις φυλακές Δομοκού, μετά την έκτιση της ποινής του για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή (Πηγή φωτογραφίας: lamiareport.gr / EUROKINISSI)

Κατά την έξοδό του από τις φυλακές, τον περίμεναν υποστηρικτές του, ενώ ο ίδιος ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει στην πολιτική και προανήγγειλε την ίδρυση νέου κόμματος. Ανέφερε ότι θα κάνει διάγγελμα την ερχόμενη Δευτέρα (21.09.2026) στον ελληνικό λαό μέσω του οποίου θα ανακοινώσει το όνομα του νέου του κόμματος αλλά και το πρόγραμμά του.

Το άλλοτε πρωτοπαλίκαρο του Νίκου Μιχαλολιάκου, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος εξέτιε ποινή 13 ετών που του επέβαλε ο πρώτος και δεύτερος βαθμός δικαιοσύνης για την συμμετοχή του στη Χρυσή Αυγή, που κατά τους δικαστές αποτέλεσε εγκληματικό όργανο με το μανδύα πολιτικού κόμματος βγαίνοντας έπεσε στις αγκαλιές των υποστηρικτών του και μεταξύ άλλων είπε:

«Σας είχα δώσει τον λόγο μου ότι μόλις περάσω αυτή την πύλη θα επιστρέψω στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Βλέπω ότι δεν είμαι μόνος μου αλλά είναι μαζί μου ένα μεγάλο εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν στην Ευρώπη. Σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.

Βλέπω όλες αυτές τις μέρες του πολιτικούς πως κλαίγονται και συνωμοτούν και λένε ότι δεν θα μου επιτρέψουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως, στη δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός». Οι δεκάδες οπαδοί του του φώναζαν: «Νάτος, νάτος ο πρωθυπουργός».

Η χρονική σύμπτωση δεν μπορεί να αγνοηθεί: 13 χρόνια μετά τη δολοφονία που αποτέλεσε την αφετηρία για την αποκάλυψη της εγκληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής, ένα από τα κορυφαία στελέχη της οργάνωσης βρίσκεται και πάλι εκτός φυλακής.

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