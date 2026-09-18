Ελλάδα

Μετρό Θεσσαλονίκης: Προσωρινά κλειστός ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» μετά από καπνούς

Η ανακοίνωση του Μετρό Θεσσαλονίκης για το περιστατικό
ΦΩΤΟΓΡΑΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Προσωρινά εκτός λειτουργίας τέθηκε σήμερα (18.09.2026) ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» του Μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η λειτουργία του σταθμού αναμένεται να αποκατασταθεί μέσα στη μέρα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη ΤΗΕΜΑ, σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στις 00:25, εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού του Μετρό Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας για την ασφάλεια των επιβατών.

Όπως αναφέρεται, «όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας». Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αυτά, ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» εκκενώθηκε, ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η λειτουργία αναδιαμορφώθηκε αναλόγως.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, η βλάβη που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης δεν ήταν σημαντική. Ωστόσο, επειδή ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρασφάλειας του σταθμού, είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν 19 φιάλες που περιέχουν τα σχετικά κατασβεστικά υλικά.

Οι εργασίες αντικατάστασης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα, ώστε ο σταθμός να επανέλθει στην πλήρη και κανονική λειτουργία του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
201
142
108
91
82
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη - Κατασχέθηκαν πάνω από 3,5 κιλά κάνναβης και κοκαΐνης, 8 συλλήψεις
Εντόπισαν 16χρονο να βγαίνει από το σπίτι 28χρονου στην περιοχή της Πυλαίας και σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες
ναρκωτικα
Νεκρός ο 54χρονος που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο - Ήθελε να αυτοκτονήσει, τον είχαν αφήσει να φύγει από το νοσοκομείο
Είχε εξεταστεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο αλλά είχε διαπιστωθεί ότι δεν χρίζει ακούσιας νοσηλείας και έφυγε αφού του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή
ενετικα τειχη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι λόγω εκδηλώσεων για τον Παύλο Φύσσα – Κλειστοί οι σταθμοί μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα από τις 15:30
Στη Θεσσαλονίκη από τις 16:00, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο»
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 7
Δεκατρία χρόνια από τη εν ψυχρώ δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Από το μαχαίρι του Ρουπακιά, στην ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής και την αποφυλάκιση Κασιδιάρη
Η ναζιστική εγκληματική οργάνωση και όλα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα
Ο Παύλος Φύσσας 7
Newsit logo
Newsit logo