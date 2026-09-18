Μετρό Θεσσαλονίκης: Προσωρινά κλειστός ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» μετά από καπνούς

Προσωρινά εκτός λειτουργίας τέθηκε σήμερα (18.09.2026) ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» του Μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η λειτουργία του σταθμού αναμένεται να αποκατασταθεί μέσα στη μέρα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη ΤΗΕΜΑ, σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στις 00:25, εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού του Μετρό Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας για την ασφάλεια των επιβατών.

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Όπως αναφέρεται, «όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας». Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αυτά, ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» εκκενώθηκε, ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η λειτουργία αναδιαμορφώθηκε αναλόγως.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, η βλάβη που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης δεν ήταν σημαντική. Ωστόσο, επειδή ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρασφάλειας του σταθμού, είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν 19 φιάλες που περιέχουν τα σχετικά κατασβεστικά υλικά.

Οι εργασίες αντικατάστασης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα, ώστε ο σταθμός να επανέλθει στην πλήρη και κανονική λειτουργία του.