Γιώργος Μαζωνάκης: Ανεπιθύμητοι στις φυλακές οι γιατροί, κρέμασαν πανό «για πάντα Μαζώ» – Στο μικροσκόπιο η παράνομη σάουνα και τα οικονομικά τους

Με τους γιατρούς να συνεχίζουν να αρνούνται ότι ευθύνονται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι αποκαλύψεις για τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες είναι συγκλονιστικές. Παράλληλα και οι δυο τους συνεχίζουν να βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλλού, σε ξεχωριστά κελιά. Ο 58χρονος στη VIP πτέρυγα και η 56χρονη στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία μεταφέρθηκε στις φυλακές Θήβας.

Μάλιστα η 56χρονη ιατρός δεν φαίνεται να περνάει πολύ καλά στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς πολλές από τις γυναίκες μέσα στη φυλακή ήταν θαυμάστριες του Γιώργου Μαζωνάκη και σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, έχουν κρεμάσει πανό που λέει «Για πάντα Μαζώ». Η 56χρονη επίσης ρωτάει συνέχεια: «Τι ώρες μπορώ να έχω επισκεπτήριο; Ποιες μέρες μπορούν να έρθουν οι άνθρωποί μου; Πώς μπορούν να μου καταθέσουν χρήματα;».

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Η γιατρός δεν φαίνεται να βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Ο άντρας της από την άλλη συνεχίζει να αρνείται ότι βρισκόταν στο ιατρείο τη στιγμή που γινόταν η πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ κυνικά ανέφερε στους συγκρατούμενούς του ότι: «Το ιατρείο μου συστεγάζεται με της γυναίκας μου. Εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το θέμα είναι σε ποιον θα “έσκαγε” η βόμβα».

Ο κατηγορούμενος είχε ανακοινώσει και ξεκινήσει από χτες (16.09.2026) απεργία πείνας σε περίπτωση προφυλάκισής του, την οποία «έσπασε» σχεδόν 24 ώρες μετά καθώς έγινε κανονικά η σίτισή του.

Στο μικροσκόπιο η περιουσία των γιατρών και η παράνομη σάουνα

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται με τα οικονομικά των γιατρών να γίνονται φύλλο και φτερό από τις αρχές. Η άρση τηλεφωνικού απορρήτου, οι έλεγχοι στα οικονομικά τους αλλά και έρευνες στα ιατρεία και τα ακίνητά τους, αναμένονται να ξετυλίξουν το κουβάρι γύρω από τον θάνατο του τραγουδιστή.

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Τελευταία εξέλιξη αποτελεί η παράνομη σάουνα που έχει βρεθεί σε ένα άλλο ιατρείο τους.

Όπως αποκάλυψε στο Mega ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, έλεγχος είχε πραγματοποιηθεί και σε δεύτερο ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ. Κατά τη διάρκεια ελέγχου εντοπίστηκε μία σάουνα.

Όπως εξήγησε ο αστυνομικός συντάκτης, η λειτουργία σάουνας σε ιατρείο προϋποθέτει ειδικές άδειες και συγκεκριμένες προδιαγραφές, μεταξύ άλλων για τον αερισμό, την υγρασία και την πυροπροστασία, οι οποίες αφορούν εγκαταστάσεις θερμότητας και ατμού. Καθώς οι απαιτούμενες προϋποθέσεις δεν υπήρχαν, ζητήθηκε η αφαίρεσή της.

Οι έλεγχοι του ΙΣΑ και η αλληλογραφία με τους γιατρούς

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλληλογραφία μεταξύ του ΙΣΑ και των δύο γιατρών. Όπως ανέφερε, είναι ήδη γνωστό ότι τον Ιούλιο του 2026 οι γιατροί είχαν αποστείλει έγγραφο στο οποίο γινόταν αναφορά σε «προσάρτημα οζονοθεραπείας».

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών φέρεται να γνώριζε πως το ιατρείο της οδού Καρνεάδου δεν λειτουργούσε σαν παθολογικό ιατρείο. Στο πλαίσιο της δικαστικής και εισαγγελικής έρευνας για την τραγική υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή, ο ΙΣΑ παρέδωσε στις αρχές το ιστορικό των τεσσάρων ελέγχων που διενήργησε η Επιτροπή Ελέγχου στο επίμαχο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Ωστόσο, από την αλληλογραφία προκύπτει ότι σχετική αναφορά υπήρχε ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025. Συγκεκριμένα, σε έγγραφο που είχε αποσταλεί στις 9 Σεπτεμβρίου του 2025, γινόταν και πάλι αναφορά σε «προσάρτημα οζονοθεραπείας», ενώ περιλαμβανόταν και η λέξη «περί αφαίρεσης», γεγονός που, φαίνεται να παραπέμπει σε διαδικασία πλάσμαφαίρεσης.