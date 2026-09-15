Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης: «Επιστρέφω με ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα» – Τον περίμεναν οπαδοί του φωνάζοντας: Ηλία θυμήσου, είμαστε μαζί σου

Την πόρτα της εξόδου από τις φυλακές Δομοκού πέρασε λίγα λεπτά πριν τις 12 το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Εκεί, περίμεναν τον Ηλία Κασιδιάρη δεκάδες οπαδοί του φωνάζοντας: «Ηλία θυμήσου είμαστε μαζί σου», «Ηλία, σ’ αγαπάμε».

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Ο Ηλίας Κασιδιάρης ο οποίος εξέτιε ποινή 13 ετών που του επέβαλε ο πρώτος και δεύτερος βαθμός δικαιοσύνης για την συμμετοχή του στη Χρυσή Αυγή, που κατά τους δικαστές αποτέλεσε εγκληματικό όργανο με το μανδύα πολιτικού κόμματος βγαίνοντας έπεσε στις αγκαλιές των υποστηρικτών του και μεταξύ άλλων είπε: «Σας είχα δώσει τον λόγο μου ότι μόλις περάσω αυτή την πύλη θα επιστρέψω στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Βλέπω ότι δεν είμαι μόνος μου αλλά είναι μαζί μου ένα μεγάλο εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν στην Ευρώπη. Σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Βλέπω όλες αυτές τις μέρες του πολιτικούς πως κλαίγονται και συνωμοτούν και λένε ότι δεν θα μου επιτρέψουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως, στη δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός».

Ο Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε ότι θα κάνει διάγγελμα τη Δευτέρα στον ελληνικό λαό μέσω του οποίου θα ανακοινώσει το όνομα του νέου του κόμματος αλλά και το πρόγραμμά του.

Οι δεκάδες οπαδοί του του φώναζαν: «Νάτος, νάτος ο πρωθυπουργός».

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Για την ιστορία, το άλλοτε πρωτοπαλίκαρο του Νίκου Μιχαλολιάκου βγήκε από τη φυλακή με λήξη ποινής, ή αλλιώς απόλυση από το σωφρονιστικό κατάστημα του Δομοκού, όπου κρατούνταν όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας εκτίσει πραγματική ποινή 7 ετών: τα 6 χρόνια από τον Οκτώβριο του 2020, όποτε του επιβλήθηκε η πρωτόδικη ποινή από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας- και σχεδόν 1.5 χρόνο από την προφυλάκισή του αμέσως μετά τη σύλληψή του, το 2013. Τα υπόλοιπα 6 χρόνια της τελεσίδικα επιβληθείσας ποινής, ο Ηλίας Κασιδιάρης τα συμπλήρωσε από τα μεροκάματα στη φυλακή, όπου η μία ημέρα λογίζεται διπλή.

Ο βίος και η πολιτεία του καταδικασμένου διευθυντή εγκληματικής οργάνωσης, Ηλία Κασιδιάρη, έχουν αναδειχθεί με λεπτομέρεια στις καταδικαστικές αποφάσεις του Τριμελούς και Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας, στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Αποφυλάκιση του πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής και καταδικασμένου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Ηλία Κασιδιάρη, από τις φυλακές Δομοκού, μετά από έκτιση του συνόλου της ποινής Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026(lamiareport.gr/EUROKINISSI)

Έχοντας μια διαδρομή από την εκπαίδευση νεοσύλλεκτων Χρυσαυγιτών στο Μελιγαλά, στη Νέδα και αλλού, έως τις οργανωμένες επιθέσεις και τα πογκρόμ κατά μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας, ο Ηλίας Κασιδιάρης έδειξε από νωρίς ότι ήθελε να είναι πρωταγωνιστής στο νεοναζιστικό αφήγημα της Χρυσής Αυγής.

Με πύρινους λόγους, γεμάτους αντισημιτισμό και ρατσιστική βία, μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο, υμνούσε τον εθνικισμό και καλούσε τον κόσμο στη βία για την «εθνοκάθαρση». Τον Ιούνιο του 2012, σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεοπτική εκπομπή του αείμνηστου Γιώργου Παπαδάκη δε δίστασε να χαστουκίσει τη βουλευτή του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη και να καταβρέξει τη Ρένα Δούρου.

Επανειλημμένως έχει διατυπώσει ανοικτά νεοναζιστικές θέσεις, εγκωμιάζοντας ναζιστές και χρησιμοποιώντας ναζιστικά σύμβολα, ενώ στο σώμα του φέρει και αντίστοιχα τατουάζ. Στην αγάπη του για το ναζισμό έχει βασιστεί και το… συγγραφικό του έργο, αφού έχει γράψει βιβλία ιδεολογικού περιεχομένου, όπως τη «Μαύρη Βίβλο του Πολιτικού Συστήματος» και έργα για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, προωθώντας την ακροδεξιά κοσμοθεωρία.